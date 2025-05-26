觀光客坐博愛座「聚餐」 辣妹變身正義使者怒斥：在日本要守規矩

隨著外國觀光客湧入日本，地鐵與特急列車上屢見脫序行為，常引發在地民眾不滿。根據日媒「SPA!」報導，東京一名上班族分享，他曾在早晨尖峰時段的電車上，目睹揹大背包的外國遊客與上班族起爭執，他感嘆對通勤族來說，觀光熱潮根本只是「礙事」。

也有另一名上班族指出，曾在指定席上與外國遊客起衝突，對方誤坐座位後不僅不願讓座，還語氣激動，因新幹線之外的列車缺乏巡邏人員協助，最後只能在爭執的狀態下抵達目的地。他更憶及某次地鐵車廂內，有2名中國遊客在博愛座上展開「車內餐會」，吃壽司、喝啤酒，另外2名則坐在地上。他們甚至搬出裝在塑膠盒中的關東煮，讓整個車廂瀰漫濃重氣味，引來乘客皺眉。

就在乘客們無奈之際，兩名打扮新潮的日本辣妹出現，毫不客氣地大聲指責對方的違規行為，直言「你們怎麼會在電車裡吃東西？」、「這裡是日本，要守規矩」。原本還有些生氣的中國遊客在兩名女生的強硬氣勢下，只能默默收拾食物，接著兩名女生又繼續開戰：「你們怎麼能坐在博愛座上？」四名中國觀光客只好在下一站迅速下車，場面瞬間平息，甚至還獲得一旁老奶奶誇讚「妳們好勇敢」。

越來越多類似案例讓不少日本民眾擔心未來問題加劇。網友直言：「光靠民眾自己對抗不守秩序的觀光客，很難長久。」有網友呼籲政府應設下明確規範，否則觀光熱潮恐淪為民怨源頭。