不滿被嘲「胖子」！印男駕車追20公里開槍報復 2多嘴男重傷送院

取笑他人身材竟然惹來殺身之禍！印度1名男子不滿被人嘲笑身材，稱其為「胖子」，氣憤之下竟然決意報復，偕友人駕車追逐約20公里，攔截對方並朝他們近距離開槍，致二人傷重倒地後逃逸。幸好附近民眾即時將傷者送院，2人經搶救後已脫離生命危險。涉案男子和友人事後被警方拘捕，案件詳情仍有待調查。

參加廟宇活動 24歲印男被嘲笑「胖子」

綜合印度媒體報導，事發於5月2日晚上時份，當地北方邦戈勒克布爾（Gorakhpur）24歲男子阿瓊（Arjun），與叔叔一起參加塔庫拉德維神廟（Tarkulha Devi）舉辦的聚會。阿瓊在用餐期間，突然遭到同場2名賓客阿尼爾（Anil）與舒布罕（Shubham）嘲笑其體重，更形容他是「motu（胖子）」，再引來現場眾人竊笑，使他怒不可遏。

心生怨恨決報復 駕車追20公里槍傷2男

阿瓊對於被嘲笑心生怨恨，並將事件轉告友人可汗（Asif Khan），兩人於是密謀報復。至5月8日，阿瓊與可汗於高速公路駕車，尾隨阿尼爾及舒布罕的座駕，行駛約20公里後，兩車終於停在附近一處收費站。阿瓊與可汗隨即下車，強行將兩人從座駕內拖出，並取出手槍，近距離向兩人連開數槍，導致他們傷重倒地。

受槍傷2男經搶救後情況穩定

阿瓊與可汗事後即時逃離現場。現場有民眾聽到槍聲趕至，迅速將阿尼爾及舒布罕送往區域醫院搶救，隨後因傷勢需要進一步治療，他們再被轉送至地區醫學院。目前二人雖然已經脫離生命危險，但仍需住院觀察治療。

警方迅速拘捕涉案疑犯 搜出一把土製手槍

而其中一名傷者舒布罕的父親，則於事發後翌日（5月9日）就兒子被槍傷一事報案，警方當天迅速拘捕涉案疑犯阿瓊，並從其身上搜出了一把土製手槍；當局仍就事件作進一步調查。

延伸閱讀：

上班遲到30分鐘！保安遭同事開槍擊斃 網民驚：再也不敢遲到了

人渣！男子疑性侵15歲繼女 妻怒提離婚慘遭槍傷 頭腹大量出血亡

文章授權轉載自《香港01》