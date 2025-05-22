不滿看AV！妒妻虐殺丈夫切斷生殖器燉煮吃掉 被捕1句令人膽寒
看成人影片竟釀殺身之禍？巴西近日發生1宗倫常慘案，當地1名人妻殘忍殺害37歲丈夫後，竟將他的生殖器剁下燉煮，然後吃下肚。兇案因死者家屬向警方報告其失蹤而揭發。人妻被捕後透露，殺人動機僅是因為發現丈夫有觀看成人影片習慣，至於吃下丈夫的部份遺體則為滿足「好奇心」。
綜合外媒報導，事發於巴西阿克雷蘭迪亞市（Acrelandia），有當地居民向警方報告失蹤案件，指1名37歲男親人下落不明多天。警方接報後展開搜索，最後在男子與妻子的住所附近發現其屍體，而警方驚訝發現男子屍體殘缺不全，生殖器更是不知所終。
人妻承認殺夫 稱不滿對方看成人影片
調查期間，警員發現男子的同齡妻子口供前後矛盾，且有作案嫌疑，於是將她列作兇案疑犯處理。近日該人妻出席聽證會時，承認犯案。她稱因為發現丈夫偷偷觀看成人影片，頓覺「嫉妒和暴怒」，再加上原本就有感情糾紛，因而報復殺害丈夫。
為滿足「好奇心」 用丈夫生殖器熬湯飲用
妻子未有解釋為何對丈夫看色情影片而感到極端不快，但承認將丈夫的部份身體包括生殖器等切割下來，然後放進豆類食材中煮成濃湯飲用。當被問及為何要吃下丈夫的人體組織時，她冷淡回應「我只是好奇」。暫時未知人妻是否案中唯一一個喝過「陰莖湯」的人。警方將繼續調查此案，包括查明是否有其他人不知情誤喝涉案燉湯，及評估疑犯的心理狀態等。
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文章授權轉載自《香港01》
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