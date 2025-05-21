快訊

只能當新光房客？輝達能否取得北士科地上權 李四川這樣說

三峽3死12傷車禍 肇事翁遭疑路怒症？警方揭行車紀錄器內容

孟耿如爆離婚 綜藝天王痛罵黃子佼「能滾多遠就滾多遠」

日本東京計程車司機下藥迷昏女乘客搞性侵兼偷拍 逾10人受害

香港01／ 撰文：洪怡霖
日本東京警視廳決定周三（21日）再次逮捕一名前計程車司機。這名司機涉嫌在計程車內讓女乘客服用安眠藥後實施性侵。示意圖／ingimage
日本東京警視廳決定周三（21日）再次逮捕一名前計程車司機。這名司機涉嫌在計程車內讓女乘客服用安眠藥後實施性侵。示意圖／ingimage

日本東京警視廳決定周三（21日）再次逮捕一名前計程車司機。這名司機涉嫌在計程車內讓女乘客服用安眠藥後實施性侵。

日媒指，根據調查和警方推測，54歲男子被控2024年7月在東京都內自己駕駛的計程車上、對一名正在喝酒的20多歲女性乘客下安眠藥致其昏迷，通過其隨身物品鎖定其住址，之後在女子住所實施性侵，並用手機拍攝這一過程。

警方在被沒收的手機中發現司機襲擊受害人的影片，從而確認犯罪事實。警方亦從受害人的頭髮中檢測出安眠藥成份。

警方從司機的智慧型手機中發現，疑似是司機在車內及自家住宅對10多名女性乘客實施猥褻行為的影片和圖片，警方正進一步調查關聯案件。

這名司機2024年10月因對另一名女性乘客下藥並搶劫現金被警視廳以昏迷搶劫嫌疑逮捕，獲釋後又因對其他女性實施猥褻行為，2024年12月被外縣警方逮捕並起訴。

延伸閱讀：

香港人遊曼谷遺失行李箱內含大量現金 泰國計程車司機誠實歸還獲讚

日本計程車撞死白鴿 司機理直氣壯「路是人行的」被捕惹熱議

文章授權轉載自《香港01》

香港 計程車司機 猥褻 日本 搶劫

相關新聞

挪威西洋棋王vs全世界！1人對上14.3萬顆腦袋 6個禮拜和局收場

廣被視為史上數一數二西洋棋手的挪威棋王卡爾森（Magnus Carlsen），在1場網路賽中單挑14萬3000人，最後以和...

為付私立名校學雜費…73歲退休翁陷破產危機 天才孫1句話震撼全家

父母和祖父母希望家中孩子接受優質教育是很自然的事，然而高品質教育往往伴隨著相應的經濟負擔。日本一名73歲的退休上班族齋藤一雄（化名），原本過著每月領取20萬日圓（約新台幣4.2萬元）退休年金、與妻子安穩度日的退休生活，卻因為孫子翔太（化名）考上東京頂尖的私立中高一貫校後，人生陷入財務崩盤危機。

日本東京計程車司機下藥迷昏女乘客搞性侵兼偷拍 逾10人受害

日本東京警視廳決定周三（21日）再次逮捕一名前計程車司機。這名司機涉嫌在計程車內讓女乘客服用安眠藥後實施性侵。

假蜜月騙升等…社群網站「旅遊技巧」掀歪風 飯店業者出招反擊

每個人都希望能在旅途中享有更好的待遇，但透過假裝度蜜月的方式來騙取房間升等未免有些不妥。

人渣！無業夫妻聯手性侵未成年女學生 3年後因1事獸行曝光

日本發生夫妻聯手性侵未成年少女案。涉案的無業夫妻大約3年前性侵1名10多歲少女，案件一直沒有曝光，直到今年人夫因強迫對方拍攝和傳送裸照而被捕，性侵案才得以一併揭發，警方同時拘捕涉案妻子。

日本動漫校園日常走進現實 外國旅客「畢業典禮」落淚：不想離開

日本動漫風靡全球，「校園日常」題材更是深植人心。從《灌籃高手》到《你的名字》，不論時代背景如何...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。