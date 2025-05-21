日本東京計程車司機下藥迷昏女乘客搞性侵兼偷拍 逾10人受害

日本東京警視廳決定周三（21日）再次逮捕一名前計程車司機。這名司機涉嫌在計程車內讓女乘客服用安眠藥後實施性侵。

日媒指，根據調查和警方推測，54歲男子被控2024年7月在東京都內自己駕駛的計程車上、對一名正在喝酒的20多歲女性乘客下安眠藥致其昏迷，通過其隨身物品鎖定其住址，之後在女子住所實施性侵，並用手機拍攝這一過程。

警方在被沒收的手機中發現司機襲擊受害人的影片，從而確認犯罪事實。警方亦從受害人的頭髮中檢測出安眠藥成份。

警方從司機的智慧型手機中發現，疑似是司機在車內及自家住宅對10多名女性乘客實施猥褻行為的影片和圖片，警方正進一步調查關聯案件。

這名司機2024年10月因對另一名女性乘客下藥並搶劫現金被警視廳以昏迷搶劫嫌疑逮捕，獲釋後又因對其他女性實施猥褻行為，2024年12月被外縣警方逮捕並起訴。

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文章授權轉載自《香港01》