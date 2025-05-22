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4.4萬元高級食材全報廢！日本料理店慘遭爽約 奧客囂張嗆：活該被耍

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓發生一起訂位客人惡意爽約，造成餐廳只能丟棄高級海鮮食材的事件。 圖／ingimage
南韓發生一起訂位客人惡意爽約，造成餐廳只能丟棄高級海鮮食材的事件。 圖／ingimage

根據「Korea Wave」報導，南韓京畿道盆唐區一間日本料理店近日遭遇惡意「訂位爽約」事件，導致業者損失慘重。該事件在13日的JTBC節目《事件班長》中播出，引發網友強烈關注與譴責。

報導指出，事件發生於本月9日，一名疑似年長男性來電預約28人用餐。儘管未提供公司名稱或訂金，業者因久未接到大宗訂位而選擇相信對方。不料當天上午想確認時已無法聯繫，但仍依照預約採購約200萬韓元（約新台幣4.4萬元）的高級食材，並額外雇用人力備餐。

更離譜的是，當日中午，另一通電話竟要求追加高級威士忌。店家表示無法提供酒類，但料理已準備妥當，最終卻無人現身，導致包括鮪魚生魚片在內的全套料理只能報廢。店家憤而傳訊要求賠償，對方卻回覆「活該被耍」、「好好活著吧」，態度囂張，令人氣憤。

事件曝光後，網友群起撻伐，認為「應重罰犯人」、「應推行預收訂金制度」，但也有網友指出，在競爭激烈的餐飲業，許多店家難以要求預付訂金。另有留言表示：「若客人不願配合預付訂金，不會是好客人，真誠的顧客會理解店家需求。」

此事件突顯「訂位爽約」對中小型餐飲業者造成的沉重打擊，也反映出餐飲業者在預防爽約機制上的掙扎。如何在保障顧客自由與店家權益間取得平衡，也是重要的課題。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

餐飲業 生魚片 日本料理 奧客 南韓

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