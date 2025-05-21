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挪威西洋棋王vs全世界！1人對上14.3萬顆腦袋 6個禮拜和局收場
廣被視為史上數一數二西洋棋手的挪威棋王卡爾森（Magnus Carlsen），在1場網路賽中單挑14萬3000人，最後以和局收場。
綜合法新社和「衛報」（The Guardian）報導，網站chess.com舉辦這場名為「卡爾森vs全世界」的對弈，由34歲卡爾森對戰地表14多萬名業餘棋手，業餘玩家每一步都是採多數決。
這場挑戰2013至2023年世界冠軍卡爾森的比賽於4月4日開始，雙方每一步都有24小時思考時間。
雙方你來我往6個多星期後，今天以和局收場。
卡爾森在視訊中說：「我認為自己在開局初期略勝一籌。老實說，之後他們連一個機會都沒給我。」
他承認自己無法找到突破世界隊防守的方法，因為許多業餘玩家利用西洋棋電腦來幫助他們選擇合理的走法。
卡爾森並非第1個以一擋萬的特級大師。
俄羅斯棋王卡斯帕洛夫（Garry Kasparov）1999年曾挑戰過5萬多人，印度西洋棋特級大師安南德（Viswanathan Anand）去年也跟約7萬人切磋過。
卡爾森這次的比賽原意是打破安南德的對戰人數紀錄，沒想到他最後交手的人數比安南德多了整整一倍多。
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