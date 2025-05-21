假蜜月騙升等…社群網站「旅遊技巧」掀歪風 飯店業者出招反擊

每個人都希望能在旅途中享有更好的待遇，但透過假裝度蜜月的方式來騙取房間升等未免有些不妥。《每日電訊報》報導，最近社群媒體掀起一股歪風，越來越多旅客試圖用「不道德」的方式來獲得免費優惠。

33歲的戴維斯(Gemma Davies)在2024年和女友一同前往越南下龍灣進行郵輪旅行。在出發前他收到郵輪公司的問卷，詢問他是否有事要慶祝。戴維斯曾在旅遊評論網站上，看過有遊客因為度蜜月而獲得免費升等的案例，所以他謊稱自己與女友在度蜜月。

他們抵達後果然被升級了房型，床上有用毛巾摺出的天鵝和玫瑰花瓣，晚餐時工作人員在他們的座位旁放了一個巨大的發光愛心，並掛上了「新婚快樂」的橫幅。

戴維斯還在越南的另外兩間飯店故技重施，他認為這「只是升級你作為飯店房客的體驗罷了」。

也有TikTok用戶發了一段影片題為「不道德旅遊技巧：辦理入住時假裝度蜜月！」的影片，並以他在希臘免費升等的海景套房為背景。影片獲得了50萬次觀看，同時也引來批評。

有飯店業者在下方評論，「如果你正在度真正的蜜月，卻得不到特別的關注，那你要感謝這些每天都在撒謊的人」、「作為飯店工作人員，我們知道你的把戲，別那麼自信！」、「也許這就是我們的度假村要求提供結婚證書影本，才能提供免費蜜月套裝的原因」。

飯店Bethnal&Bec的老闆賽諾(Vicky Saynor)表示，自從遇到大量「慶祝事件」的訂房請求後，他們自2019年起實施了付費升級政策，「我們無法負擔對所有提出要求的人提供特別待遇」。

現在有些飯店要求提供生日或婚禮證明才會提供免費的香檳，有些櫃檯人員會進行「婚戒檢查」（確認戒指是否有長期配戴的痕跡），以判斷客人是否在騙人。

臨床心理學家羅素(Charlotte Russell) 博士分析，生活成本上升、飯店價格飆漲以及社群媒體上過於理想化的旅遊體驗，構成了一場「完美風暴」，使旅客更渴望獲得免費服務。

而旅客也會找各式藉口將這些行為合理化，如淡化後果(又沒傷害誰)或是責怪受害者(反正他們本來就訂價太貴)。