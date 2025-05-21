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人渣！無業夫妻聯手性侵未成年女學生 3年後因1事獸行曝光
日本發生夫妻聯手性侵未成年少女案。涉案的無業夫妻大約3年前性侵1名10多歲少女，案件一直沒有曝光，直到今年人夫因強迫對方拍攝和傳送裸照而被捕，性侵案才得以一併揭發，警方同時拘捕涉案妻子。
夫妻聯手性侵未成年少女
涉案夫妻分別是34歲男子川口海和39歲女子川口理惠，均報稱無業，住在長崎縣佐世保市，案情指夫妻認識1名10多歲女學生，明知對方尚未成年，2022年8月10日聯手對她性侵，當時女學生沒有說出對方獸行，亦沒有向外界求助。
人夫強迫少女影裸照 性侵案一併遭揭發
去到今年1月至2月期間，川口海強迫該名少女拍攝和傳送裸照，因2次涉嫌觸犯《兒童買春與兒童色情禁止法》被捕。警方調查期間揭發受害人於3年前遭到性侵，川口理惠同樣涉案，於是作出拘捕。被捕男女已承認罪行，警方繼續調查案件內情。
夫妻涉強制性交罪名被捕
日本2023年7月修法，將「強制性交」改為「不同意性交」，受害人只要缺乏明確同意，對方即屬違法，但是次案件發生在修例之前，故警方以強制性交罪名拘捕涉案夫婦。
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文章授權轉載自《香港01》
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