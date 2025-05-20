為付私立名校學雜費…73歲退休翁陷破產危機 天才孫1句話震撼全家

父母和祖父母希望家中孩子接受優質教育是很自然的事，然而高品質教育往往伴隨著相應的經濟負擔。日本一名73歲的退休上班族齋藤一雄（化名），原本過著每月領取20萬日圓（約新台幣4.2萬元）退休年金、與妻子安穩度日的退休生活，卻因為孫子翔太（化名）考上東京頂尖的私立中高一貫校後，人生陷入財務崩盤危機。

根據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，在孫子成功考上頂尖私校後，齋藤認為翔太從小聰慧，甚至自豪是自己當初發現他過人資質，鼓勵兒子夫婦全力栽培。「這孩子真是個天才」齋藤沉浸在喜悅之中，不僅包給孫子10萬日圓（約新台幣2萬元）紅包，還舉辦慶祝宴會，驕傲地向親友分享這份喜悅。

然而，隨著翔太入學，龐大的私校費用排山倒海而來。每年學費高達100萬日圓（約新台幣20.8萬元），加上教材、活動、補習等支出，使家庭兩年內已負擔超過300萬日圓（約新台幣62.5萬元）。對年收入僅600萬日圓（約新台幣125萬元）的翔太父母而言早已捉襟見肘，不得不一再向齋藤夫婦求助。為了支援兒子與孫子，齋藤陸續動用多年積蓄，甚至考慮變賣資產，導致退休生活陷入危機。

最終，齋藤忍不住向兒子夫婦表達不滿。面對祖父母與父母為金錢問題爭執，翔太坦言：「我努力學習，因為我知道爸爸媽媽、爺爺奶奶會開心，但我們為什麼總是吵架呢？為什麼不乾脆放棄（私立名校）呢？」這句話像警鐘般敲醒了全家。原來，在未充分了解孩子真正意願的情況下，過度投入名校競賽，可能反而壓垮原本和樂的家庭。

根據日本文部科學省統計，私立中學每名學生每年平均學習支出達156萬日圓（約新台幣33萬元），是公立學校的三倍以上，甚至超過私立大學首年學費。財務規劃師小川陽平提醒，無論是父母還是祖父母，在為孩子規劃未來時，應先審慎評估自身經濟能力，並製定一個長期、符合實際現況的計劃，否則最終為錢而爭吵，對孩子來說也不是好事。