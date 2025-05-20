日本動漫校園日常走進現實 外國旅客「畢業典禮」落淚：不想離開

日本動漫風靡全球，「校園日常」題材更是深植人心。從《灌籃高手》到《你的名字》，不論時代背景如何，日本學校生活獨有的節奏與細節，早已在全球影迷心中留下深刻印象。而如今，這份對「日本高中生活」的憧憬，可以不再只是幻想。

據日本網站AllAbout報導，千葉縣君津市的一處廢校改建而成的露營地「CAMPiece君津」，自2023年起推出「君ノ高校」體驗活動，讓外國旅客得以實際穿上制服，參加模擬入學式、上課、吃營養午餐，甚至參加運動會與畢業典禮，完整體驗一日日本學生生活，成為熱門文化觀光新指標。

參加者從早上穿著制服報到開始，進行朝會、值日、上書法與社會課程，午餐由「值日生」親自分發，並提供地道的咖哩和油炸麵包，吃完後還要打掃教室。下午安排運動會，大家分組競賽拔河與丟球，最後在象徵性的「畢業典禮」中完成一天活動。許多外國人甚至在儀式上感動落淚，直呼「像真的畢業一樣，不想離開」。

主辦單位「運動會屋」表示，活動原為地方創生發想，意外吸引大量海外旅客參與。至今已累計逾230人報名，以歐美旅客為主，近期也有更多來自亞洲地區的年輕人加入。不少人曾多次造訪日本，這次特意尋找「比觀光景點更深度」的體驗。主辦方分享:「很多人說自己是因為動畫才開始對日本學校感興趣，也有人表示想知道現實與動畫有何不同，還有人為了體驗『畢業時送出第二顆制服鈕扣給喜歡的人』而來」。