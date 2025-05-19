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徒手抓！猛女將大蛇從商店遮雨棚扯落地 把玩一番後放進塑膠袋帶走

香港01／ 撰文：謝茜嘉
網上瘋傳影片，1名外籍女子在土瓜灣街頭化身「蛇王」，勇猛捉走店舖簷篷頂上的褐色大蛇。 示意圖／ingimage
網上瘋傳影片，1名外籍女子在土瓜灣街頭化身「蛇王」，勇猛捉走店舖簷篷頂上的褐色大蛇。 示意圖／ingimage

這位女子好勇猛！網上瘋傳影片，土瓜灣有店舖的遮雨棚上驚見褐色大蛇，此時有1名外籍女子見狀，竟化身「蛇王」，勇猛徒手將蛇扯落地，甚後更將蛇捉起拿在手上把玩，現場更傳來一陣驚呼聲。

由於影片畫面寫上「印尼姐姐捉到隻蛇」，故網友都以為該名外籍女子是印傭，但據悉是泰國女子，她將蛇放進膠袋中帶走。

「女蛇王」周嘉玲回覆《香港01》查詢時表示，影片所見，似是緬甸蟒蛇，「不過花紋看得不太清楚」，故未能完全肯定。根據資料，緬甸蟒是香港唯一的原生蟒蛇物種，並無毒性，受到國際《瀕危野生動植物種國際貿易公約》(CITES)及香港法律保護。

有網友於臉書社團群組「X官塘老母群組」分享1段36秒影片，影片配有字幕「土瓜灣印尼姐姐捉到隻蛇」，影片見到有店舖簷篷頂上有條褐色、佈滿斑點的大蛇，1名女子笑著踩上矮凳後，用單手徒手捉該條蛇，現場伴隨着一陣驚呼聲。

女子將該條蛇扯下後，快速甩到行人路上，大蛇隨即在地上蠕動，她遂用鞋觸碰試探，女子隨後小心翼翼用雙手捉起蛇頭和蛇尾。

外籍女徒手捉蛇

女子將該條蛇扯下後，快速甩到行人路上，大蛇隨即在地上蠕動，她遂用鞋觸碰試探，再聽到另一把女聲說「咁鬼大膽嘅佢」，女子隨後小心翼翼用雙手捉起蛇頭和蛇尾。

大膽將蛇拿上手把玩

有女同鄉向店舖要了1個紅色膠袋，讓捉蛇女將蛇放進袋中，不過女同鄉似乎甚為驚怕，尖叫了幾聲和稍稍後退。女子將蛇放在左手上把玩，據悉她最終把蛇放進塑膠袋帶走，影片引來熱議，有網友表示「真高手在民間」。

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文章授權轉載自《香港01》

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