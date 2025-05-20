一塊生薑變出整盆！在家當農夫 日本YouTuber親授陽台收成術

根據「ねとらぼ」分享，日本人氣YouTuber「ぽたろうの家庭菜園HACK」分享了一段從園藝店購得一塊種薑開始、在陽台盆栽種植到收成的全紀錄，示範如何用簡單的方法在家裡種薑，引發網友熱烈關注與迴響。

影片中，「ぽたろう」選用50至100克、已發芽或適合催芽的生薑作為種薑，去除腐爛部分後埋入加入有機肥與石灰的鬆軟土壤中。種植關鍵在於保持土壤溫度15度以上，並選擇30公分深的盆器，種植時讓芽朝上、間隔10至15公分，再覆蓋3至4公分厚的土層。初期維持半日照，後期轉至全陰處，並注意勿過度澆水避免腐爛。若用已發芽的種薑，種植後約20天即可看到土壤中冒出嫩芽。

澆水時建議選在較陰涼的清晨或傍晚，僅澆灌根部即可，並依所用肥料類型調整追肥頻率。當植株長出6至7片葉時，進行除草與「增土」，讓生薑根部更穩固、生長更旺盛。

11月收成時，他從一盆土中竟挖出滿滿一大把生薑，不僅足夠日常料理使用，還可長期保存。若短時間內即會食用，可清洗後風乾，包裹報紙保存。長期儲藏則建議裝入鋪有報紙的紙箱，置於15度左右通風環境中。

有網友看完影片後留言「自己也想種種看！」。薑是用途廣泛的食材，若一次買太多容易吃不完，也許可以試試看自己種薑？