機智監獄生活？10囚犯越獄天才手法曝光 囂張留塗鴉「太容易」

美國紐奧良（New Orleans）5月16日凌晨發生10名囚犯集體越獄事件，當中4人是因謀殺罪名坐牢的囚犯。他們透過破壞馬桶後方的牆逃出，還有人在現場留下塗鴉，囂張寫道「太容易」，事件在約7小時後才曝光，目前警方抓回3人，另外7人仍在逃。

10名囚犯的年齡從19歲到42歲不等，其中有4人被控謀殺，其他罪名包括持槍嚴重攻擊、持槍搶劫、家暴打人等。

警方指，他們在凌晨時分先破壞牢房的滑動門，到凌晨1時左右，從廁所馬桶後方、遭破壞的牆逃出，期間又用毛氈翻越圍牆，以免遭鐵絲網絆倒，他們之後順利爬上鐵路路軌，再前往州際公路逃去。

警方稱他們用一些盥洗用品（toiletry items）拆掉馬桶和螺絲，但未有具體說明是什麼物品。

警方指，囚犯在凌晨時分先破壞牢房的滑動門，到凌晨1時左右，從廁所馬桶後方、遭破壞的牆逃出，期間又用毛氈翻越圍牆，以免遭鐵絲網絆倒，他們之後順利爬上鐵路路軌，再前往州際公路逃去。 圖／Orleans Parish Sheriff's Office提供

警方發布囚犯逃離監獄的影像，據警方指，越獄事件直至約7個小時後的上午8時30分左右才有人發現，獄卒在例行點算人數時發現囚犯失蹤

現場圖片又顯示部份疑犯在獄內牆上留下塗鴉，寫上「太容易，哈哈」（To Easy LOL，應為Too Easy LOL）、「我們是無辜」（We Innocent）等。

NEW: Photo shows hole through which inmates escaped at New Orleans jail.



"To easy lol," says one of the messages left on the wall. 10 inmates are still at large. pic.twitter.com/lAc4lynIhw — BNO News Live (@BNODesk) 2025年5月16日

警方呼籲監獄附近民眾若有發現應提供線索，目前警方抓回3名囚犯，尚有7人在逃。

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警方呼籲監獄附近民眾若有發現應提供線索，目前警方抓回3名囚犯，尚有7人在逃。 圖／Orleans Parish Sheriff's Office提供

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文章授權轉載自《香港01》