曾擁400萬年薪！工程師因AI失業「投800份履歷」靠打零工維生

人工智慧企業Anthropic行政總裁Dario Amodei近日預測，到明年，AI將能夠完成美國大部份企業的編程工作。言猶在耳，美國的部份軟體工程師已面臨生存危機。美國媒體訪問了一位去年失業的男子Shawn K。他曾經年收入達15萬美元（約新台幣453萬元），被裁員之後投了800份履歷都無法找到工作，現時只能住在露營車裡，靠送外賣和在eBay上出售自己的家當勉強維生。

美國《財富》雜誌5月14日報導，42歲的Shawn K曾是一間元宇宙公司的軟體工程師，年薪達15萬美元。

據報導，Shawn K過往曾兩度失業，一次是2008年的金融危機，第二次是新冠疫情期間，惟他兩次都在數月內找到新工作。遺憾的是，Shawn K去年4月被裁之後，他意識到這次與以往不同，AI在科技領域引發的革命正如海嘯般迎面而來。

報導指，Shawn K這次失業後曾投出800份履歷，惟只獲得少於10次的面試機會，更糟糕的是，其中有幾次的面試官還是AI代理（AI Agent）。

Shawn K無奈地表示，這是「社會和經濟災難浪潮」（social and economic disaster tidal wave）的序幕，「（AI）大取代（人類）潮」（The Great Displacement）已經展開。

曾經年薪過百萬的Shawn K，如今只能住在紐約市中心的一架露營車裏，是一名靠送外賣打零工維生的無業人員。Shawn K也會在網上拍賣自己的一些家具和用品，例如他的手提電腦，但這樣只能為他帶來數百美元的收入，可為杯水車薪。Shawn K曾有過重返校園增值自我的念頭，惟因學費太高而作罷。

儘管已經待業超過1年，Shawn K並沒有對AI科技感到憤怒，惟他對企業為了節省成本而選擇AI取代專業人才感到失望。

Shawn K認為企業高層仍在用舊思維看待新科技。他認為與其因為一名軟體開發者能夠完成10位開發者的工作，去裁掉9名員工留下1人；倒不如利用這名擁有10倍工作能力的開發者，保留10名開發者，去完成達到過往工作量1000倍的團隊。

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文章授權轉載自《香港01》