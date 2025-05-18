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貨車撞斷電線！騎士被擊中「纏頸斷頭亡」 頭顱滾地嚇傻路人

香港01／ 撰文／桃樂斯
高壓電線示意圖。圖／ingimage
高壓電線示意圖。圖／ingimage

哥倫比亞發生駭人車禍。有貨櫃車行駛期間，意外撞斷一條高壓電線，電線隨即飛脫甩至逆線車路，碰巧一名騎士駛至，被電線擊中纏頸，之後更當場被「斬首」，頭顱連安全帽分別在地上翻滾，嚇壞不少途經的路人。

當局調查時發現，涉事電線高度低於法定標準，已向電線所屬的電信公司問話；而貨車司機亦有可能面臨《過失殺人罪》指控，最高可被判監9年。死者母親對失去愛兒感痛心，要求當局嚴懲兇手，「一定要伸張正義，不要讓兇手逍遙法外」。

貨車撞斷電線 騎士慘被擊中

綜合外媒報道，事發於5月8日（星期四）早上7時許，一輛貨櫃車當時途經桑坦德省的布卡拉曼加（Bucaramanga）市，意外撞斷一條高壓電線，電線隨即飛脫，並甩至對面逆線行車路，擊中騎着電單車的28歲男子華達拉馬（Gutiérrez Valderrama）。

被電線纏頸致「斷頭」　頭顱地上滾動嚇壞路人

從網上流傳現場附近的閉路電視畫面可見，由於貨車撞擊衝擊力太大，騎電單車駛至的華達拉馬脖子瞬間被電線纏繞並倒地，其後更慘遭電線「斬首斷頭」，他頭顱連頭盔即時掉落，分別於地上滾動，電單車則於馬路上滑行。

事發時有名女途人經過上址，聽到巨響往後查看，發現鐵騎士身首異處，嚇到呆站原地；其後有路人察覺意外，有人掉頭迴避。

電線高度低於法定標準　相關電信公司正接受調查

當地交通部目前正在調查此案，以查明事故具體情況。有負責此案的律師團隊表示，法規要求事故中出現的電線至少要5米高，而在現場檢查後發現，涉事電線設置高度僅4.25米，低於法定標準，所以電線所屬的電信公司正接受調查。

司機或被控《過失殺人罪》　最高可被判監9年

不過貨車司機亦難以脫責。雖然貨車高約3米，但當局正在評估貨車所運輸的貨物，是否超出4.4米的法定限制，使其成為超大貨車。另外根據哥倫比亞刑法，司機有可能面臨《過失殺人罪》指控，最高可被判囚9年。

死者母親痛失愛兒　要求當局嚴懲兇手

適逢5月11日是母親節，華達拉馬的母親以及親友在公墓向他進行最後的告別。華達拉馬的母親形容兒子是個貼心孩子，要求當局嚴懲兇手，「一定要伸張正義，不要讓兇手逍遙法外」，又希望事件不會被人淡忘，逝要追究相關人士法律責任。

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文章授權轉載自《香港01》

哥倫比亞 單車 安全帽 車禍

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