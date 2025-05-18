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性教育？獸父向5歲女兒露械問：想摸？罪成咆哮︰不生小孩最好

香港01／ 撰文／田中貴
新加坡發生獸父猥褻女兒案件。1名人父得知5歲女兒對性方面感到好奇，以「教育」為名，向女兒裸露下體，同時詢問是想否觸摸。圖／示意圖，ingimage
新加坡發生獸父猥褻女兒案件。1名人父得知5歲女兒對性方面感到好奇，以「教育」為名，向女兒裸露下體，同時詢問是想否觸摸。圖／示意圖，ingimage

新加坡發生獸父猥褻女兒案件。1名人父得知5歲女兒對性方面感到好奇，以「教育」為名，向女兒裸露下體，同時詢問是想否觸摸，女童依言照做摸父親的性器官，直至13歲時終報警求助。案件經法庭審理，涉案父親聽到被判罪成後，一度情緒失控掩面哭泣，大聲控訴「不要生小孩最好！為什麼要多管閒事？沒天理！老天沒眼啊！」，相信後悔向女兒進行所謂「性教育」。

向5歲女兒裸露下體　詢問女兒會否想觸摸

現年40歲男被告來自馬來西亞，目前是新加坡永久居民，同時面對刑事恐嚇、蓄意傷人，以及抵觸《兒童與青少年法令》3項罪名。

被告與妻子育有1名女兒，案發2016年，女兒正值5歲，開始對男女之間的差異表示好奇，被告留意到​​女兒經常望向自己，詢問是否想知道男女之別？女兒隨即點頭，被告於是脫褲裸露下體，隨即詢問女兒是否會想觸摸其下體，女兒點頭後照做。被告事發後把事件告知妻子，妻子即要求他勿再向女兒裸露下體。

受害人去到13歲報警求助

受害人現年13歲，回想當時摸父親下體的行為認為涉及猥褻，於是報案求助。案件於2025年1月22日提堂，被告不認罪，為了保護受害人，法庭下令媒體不得報道任何會洩露其身份的資料，包括被告姓名，以及案發地點。

聯同妻子堅稱事前得到妻子允許

審訊期間，被告和妻子反而堅稱，是妻子要求被告向女兒展示下體，但控方認為夫妻說法前後矛盾，指出他們知道被告行為錯誤，所以編造說法，希望為被告開脫。控方更強調，不論被告妻子是否允許他向女兒展示和觸摸下體，如果進行過相關行為，已經有罪。

被告同時被控刑事恐嚇和蓄意傷人

另外，被告2023年10月6日晚上11時許，曾經手持菜刀威脅要殺死女兒，並將菜刀抵在女兒右臂，威脅「你相信我會用刀殺你嗎？我現在就讓你瞧瞧」；2024年4月1日晚上9時許，被告打中女兒大腿和手臂，同時施以掌摑，導致女兒手腳紅腫，因而被控刑事恐嚇和蓄意傷人。

法官判罪成　無法接受「教育」說法

法官4月24日判處被告罪成，表示無法接受被告「教育」孩子說法，不論孩子是否對性感到好奇，抑或被告得到妻子允許，被告向任何兒童展示其私處，明顯就是猥褻行為，將會宣判刑期。

被告大叫︰不要生小孩最好！

被告在律師陪同下出庭，聽到被判罪成後表現激動，甚至掩面哭泣，在庭上大叫「不要生小孩最好！（我）為什麼要kaypoh？（閩南語，意即多管閒事）沒天理…老天沒眼啊！」。

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文章授權轉載自《香港01》

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