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日本又傳旅館客房遭擅闖！女房客睡夢中被摸腳 犯嫌身分令人心驚

香港01／ 田中貴
日本旅館又傳出陌生人闖入客房事件。 圖／Ingimage
日本旅館又傳出陌生人闖入客房事件。 圖／Ingimage

日本再有旅館房間遭人潛入！繼早前有烏克蘭女子入住東京旅館房間時，驚見1名亞裔男子躲在床底後，近日當地再爆出類似事件，而且情節更恐怖。

事緣1名女子今年2月入住香川縣1間旅館，當她鎖門熟睡時，突然感到遭人摸腳，驚醒後立即反抗。事隔約2個月，受害人決定報警求助。警方接報後到案發旅館調查，今年5月拘捕1名男子，而其身分竟是旅館男員工，當局正調查他是如何進入房間。

熟睡期間遭摸腳驚醒

據了解，34歲受害人來自大阪，事發於2月25日，她和1名熟人入住香川縣滿濃町1間旅館，當時2人鎖好房門，然後入睡。直至凌晨時分，受害人感到遭人觸摸雙腿，驚醒後立即反抗，犯人隨即逃去。

直至同年4月中旬，受害人終於聯絡琴平警察署報警求助，案件才得以曝光，但未知為何會遲了約2個月才報案，而涉事旅館亦沒有就事件報警。

被捕男子竟是旅館員工

警員接報後到旅館跟進調查，至5月15日以涉嫌非法侵入和企圖猥褻罪名，拘捕28歲男子澤田裕大，而其身分竟是旅館員工。據了解，澤田承認罪行，表示「毫無疑問，我未經允許進入客房，觸摸正在睡覺的女士的雙腿」，警方正調查澤田如何進入房間。

烏女住東京旅館 房內發現亞裔男子躲床底

烏克蘭女子霍緬科（Nataliia Khomenko）於今年4月25日發布影片，稱入住東京APA HOTEL兩國站分店，第1晚相安無事，第2天回旅館後嗅到房內有怪味，竟發現在床底看到一雙眼睛盯住她，原來有亞裔男子匿藏在床下底，嚇得她尖叫，男子落荒而逃。

涉事旅館雖然設有閉路電視，但沒有拍攝到對方，霍緬科搬到其他旅館，經過交涉，涉事旅館才願意退還3晚的住宿費600美元（約4,600港元），但她索賠1,600美元（1.2萬港元）慰問金，旅館表示沒有賠償規定，霍緬科卻認為旅館在事件上有管理不周的責任。

同類事件去年同樣發生

另外，有女網民在2024年10月匿名表示，入住滋賀縣彥根市的1間旅館，晚上10時多遭1名戴著口罩的男性工作人員擅自打開房門，最後她報警處理，職員卻向警察解釋檢查故障冰箱，豈料開錯房門，她除了接受對方道歉之外，也別無他法。

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文章授權轉載自《香港01》

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