辭職帶愛貓橫渡太平洋 男子找到人生出口鼓舞百萬粉絲

美國男子韋傑帶著愛貓「鳳凰」在橫渡太平洋途中反思，自己辭去朝九晚五工作，展開從俄勒岡到夏威夷的壯遊故事，何以能在TikTok和Instagram上吸引逾百萬粉絲？

現年29歲的韋傑（Oliver Widger）14日透過Zoom告訴美聯社：「這世界有點糟，我覺得許多人跟我一樣對工作也有同感。就算你1年賺15萬美元，還是覺得自己只能勉強維持生計，你知道我的意思嗎？我想大家已厭倦這點與徒勞無功，希望找個出口。」

踏上這種旅程的人近年與日俱增，韋傑是其中之一。他認為，找到「出口」鼓舞了其他人。

韋傑4年前被診斷出罹患可能導致癱瘓的疾病，讓他體認到自己討厭得把鬍子刮得乾乾淨淨、穿著筆挺襯衫的輪胎公司經理工作。他聽說有人從加州航行到夏威夷，於是決定那就是自己想要的生活。

他在「沒錢、沒計畫」下突然辭掉工作，還背負1萬美元債務。韋傑回憶說：「我只知道一件事：我要買艘帆船，我要環遊世界。」

於是他結清退休金儲蓄，主要透過看YouTube自學航海，從波特蘭（Portland）搬到俄勒岡海岸，花好幾個月整修用5萬美元買下的帆船。

現在，韋傑正利用社群媒體的力量，資助自己的環球航行夢。

自4月啟航以來，追蹤他的「與鳳凰一起航行」（Sailing with Phoenix）社媒帳號的粉絲們可以從發文中看到韋傑和他的「貓大副」乘風破浪、忍受暈船之苦、享受耀眼夕陽餘暉、分享棘手修船工作，或只是從海上反思人生。

韋傑說：「我做的每件事，原本我都以為是不可能的。環球航行是個荒唐的夢，但不管你的夢想是什麼，出發去做就對了。」