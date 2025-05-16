愛到心痛是真的！男性患「心碎症候群」死亡率是女性兩倍

在面對親人離世或關係結束時，有些人會覺得自己心痛到喘不過氣，但這其實不是情緒崩潰，而是真的「心碎」，甚至還可能致命。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，「心碎症候群」（Takotsubo Cardiomyopathy）是一種因強烈情緒或壓力引起的急性心臟功能障礙。罹患這種病症的患者，心臟會無法正常收縮，出現類似心肌梗塞的症狀，但並非血管阻塞。

過去醫學界認為，這類病症主要出現在女性身上，不過《美國心臟協會期刊》（Journal of the American Heart Association）一項最新研究指出，雖然男性罹患此病症的人數確實較少，死亡風險卻更高，甚至比女性高出一倍。

研究團隊針對2016至2020年間近2,000名18歲以上患者進行追蹤，發現男性患者的死亡率高達11.2%，遠高於女性的5.5%。研究指出，女性患者通常是因情緒壓力罹患此病症，男性則多為身體壓力造成，像是重大疾病、手術、外傷等。醫師分析，正因男性較不容易罹患此病，反而是在面臨更劇烈的壓力時觸發此病，也因此造成更危急的病況。

約翰霍普金斯醫學中心（Johns Hopkins Medicine）心臟科醫師偉特斯汀（Ilan Wittstein）表示，雖然男性較少發病，但一旦發病，病程通常會比女性患者嚴重，出現心律不整、心衰竭、中風等併發症的風險也更高。

由於目前並沒有針對「心碎症候群」的治療藥物，醫師通常只能依出現的症狀開立心臟藥物。除了壓力過大，高血壓、高膽固醇等心血管疾病病史也是高風險因素。醫師提醒，若有胸悶、胸痛等不尋常症狀，務必及早就醫檢查。