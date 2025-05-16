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每次婆婆煮湯她就嘔吐腹瀉！人妻剛抓到尪偷養小三 2周後就遭投毒身亡

香港01／ 撰文／夏洛特
遭毒殺的人妻曾表示，每次婆婆來訪後都會身體不適。圖／pixabay
遭毒殺的人妻曾表示，每次婆婆來訪後都會身體不適。圖／pixabay

婚姻走到盡頭，竟是送命下場！巴西1名人妻發現醫生丈夫出軌後決議離婚，卻在2周後忽然在家中離世，而屍檢顯示她體內含有鉛毒。令人不寒而慄的是，人妻生前曾多次向親友提及每次婆婆到訪後，她都會「莫名生病」，更試過喝完婆婆煲的湯後出現嘔吐、腹瀉等。警方調查發現，人妻的婆婆在案發1周前曾四處打探如何購買劇毒殺蟲劑。警方認為事件有可疑，在初步調查後，向醫生丈夫及其母親以涉嫌投毒殺人罪拘捕。

綜合外媒報導，巴西里貝朗普雷圖市（Ribeirao Preto）37歲普拉提教練羅德里格斯（Larissa Talle Leoncio Rodrigues）於3月8日在丈夫車上發現性玩具及寫了日期的紅酒塞，心生疑慮，隨後發現丈夫前往情婦所住大廈，因而揭發丈夫出軌，丈夫否認反指她「瘋了」。羅德里格斯與丈夫大吵一架後，關係降至冰點，甚至提出離婚，卻突於3月22日在公寓死亡。

警方指羅德里格斯在發現丈夫不忠後，果斷決定結束這18年婚姻。案發前晚，羅德里格斯還傳訊給丈夫，商議於下個周一找律師處理離婚相關事務，卻在這個節骨眼上忽然去世。而死者的丈夫、38歲外科醫生加尼卡（Luiz Antonio Garnica）在案發後的舉動也引起警方懷疑，因為他們留意到加尼卡曾嘗試打掃居所，似是「試圖銷毀與技術專長相關的證據」。

加尼卡供稱事發當日回家後呼喚妻子卻未獲回應，結果在浴室發現妻子倒地不省人事，作為1名醫生，他便把妻子抱到床上進行急救，後因施救無果而打電話求救。救護員到場後，發現羅德里格斯已出現屍僵，證實已經當場死亡，另外房內彌漫濃烈清潔劑氣味，故將之登記為可疑死亡案件。當局隨即要求法醫驗屍，以確定死因。

首次屍檢時，法醫並未能馬上確定羅德里格斯死因，只發現她的口鼻處有泡沫，並伴隨肺部及心臟出現與溺水身亡者類似的病變，但這種情況在自然或非自然死亡時都可能發生。不過，在隨後進行的毒理檢測時，就發現羅德里格斯體內含有微量鉛毒。

警方在走訪調查其間同樣有驚人發現，死者生前曾向親友表示丈夫曾為她注射某種藥物，又多次提及「每次婆婆來訪後都會莫名生病，出現嘔吐、肚瀉等」，於是警方將調查目光放到加尼卡的65歲母親阿拉巴薩（Elizabete Arrabaça）身上。

警方發現，阿拉巴薩是羅德里格斯死前1天最後一個見過她的人。而調查顯示，阿拉巴薩曾留意關於含鉛毒物的事，她甚至致電1名農夫好友，希望對方提供含鉛物質或者告知她去哪裏可以購入，但朋友沒有提供也沒有告知。有知情人士向警方透露，在羅德里格斯死亡前約15天，阿拉巴薩曾四處打聽怎麼買到劇毒殺蟲劑「chumbinho」。這種滅鼠藥自2012年起在巴西被禁止銷售，但仍有不法者秘密銷售。

羅德里格斯在與丈夫爭執的1周後喝過阿拉巴薩煲的湯，曾出現明顯不適；而阿拉巴薩到訪時，都會單獨準備餐食。警方指，有跡象顯示羅德里格斯死亡前已中毒數日。另外又指，加尼卡在案發前1天約了情婦去電影院，似乎故意準備不在場證明。

考慮到羅德里格斯死前出現的慢性中毒症狀、加尼卡的醫學背景，及阿拉巴薩對有毒物質的異常關注，警方綜合資訊，認為目前有理由相信加尼卡與阿拉巴薩疑合謀利用劇毒殺蟲劑「chumbinho」毒殺羅德里格斯，故於5月6日以涉嫌投毒導致他人死亡罪將2人拘捕，至於加尼卡的情婦雖未被逮捕，但亦是警方重點調查對象，3人的手機及電子設備已被扣押進行調查。

警方還透露，當他們向情婦發出搜查令及扣押令時，她已搬進加尼卡和羅德里格斯的公寓內與加尼卡同居。警方現正調查致命毒物來源及疑犯犯罪動機，又指雖然初步證據已十分明確，但仍需進一步分析法醫報告、數位證據等去釐清案件始末。

死者家屬則透過代表律師表示，羅德里格斯的母親於半年前去世，羅德里格斯因而收到一筆人壽保險賠償金，金額不明；而家屬發現羅德里格斯的銀行帳戶在其死亡後，仍有被提取情況，疑被人盜用。

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文章授權轉載自《香港01》

中毒 出軌 醫生 離婚

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