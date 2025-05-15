男友打球她收錢！英女收「男友不陪費」 情侶收費制度掀議

英國一名女網友常在TikTok上分享自己的情感經營模式。日前她分享，每次男友去打高爾夫球，她就會跟男友收錢當作沒有陪她的「補償費」，驚人言行立刻在網路上引發兩極爭論。

據《太陽報》（The Sun）報導，蘿拉（Lola Owen）在TikTok分享和男友互動的影片。影片中男友穿著高爾夫球裝走進房間，接著一臉開心地從皮夾裡掏出一張20英鎊（約新台幣820元）遞給蘿拉。不過男友不只給她20英鎊，而是又補了一張，總共40英鎊（約新台幣1,640元）。而蘿拉也大方收下這筆費用。

她在貼文中寫道：「周末小提醒：男友每打一次高爾夫，就要收一次錢」。這段影片不到兩天就吸引近190萬次觀看、超過3萬次分享，但網友反應卻天差地遠。有人覺得蘿拉很聰明，認為這是「甜蜜又實際的副業」，也有女網友開笑說「要怎麼讓我男友愛上打高爾夫？」

不過有人支持，當然也有人批評。有網友就說這種做法根本就是大地雷，還有人不滿表示，如果反過來是男方向女方收錢，女方一定不能接受。

對此蘿拉毫不避諱地表示，她是真的跟男友收錢，不是為了拍片。她提到，男友是營建業工人，平時不但會主動給她「高爾夫球費」，也會給她額外的零用錢去和朋友聚會。她形容男友是「最棒的男友」，未來甚至夢想成為「PGA高爾夫太太」，能和孩子一起去看比賽。