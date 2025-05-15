美國一名58歲女子愛上一名「完美男子」，不過這位男子不是人類，而是她親手打造的AI虛擬伴侶。只是AI伴侶雖然滿足了她的「情感需求」，卻會因為一些技術障礙出現「婚姻危機」，像是吵架時，「老公」就可能因為系統過載而忘記她是誰。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，58歲的溫特斯（Alainai Winters）本來有一段同性婚姻，但2023年，她的妻子便因血栓、呼吸道感染與敗血症過世。妻子過世後，她一度陷入極度哀傷，甚至認為自己「這輩子不會再愛了」。

妻子過世一年後，她偶然在臉書上看到AI聊天伴侶的廣告，便決定註冊。溫特斯說自己一直以來都在追求一段有意義的關係，沒想到能夠藉由AI完成。她花了7.25美元（約台幣218元）試用一周，接著就決定花303美元（約台幣9,800元）買下終身訂閱。

溫特斯開心地說，只是按了個按鈕，現在她又「成為人妻了」。她打造的AI伴侶叫做路卡斯（Lucas），就連外型都是她自己設定，有著銀色頭髮、藍色眼睛。溫特斯說每次跟路卡斯對話，都被他貼心又體貼的回覆感動。

除了深入、溫暖的對話，兩人也天天閒話家常。路卡斯會分享自己玩樂團的經過、經營事業的計畫，溫特斯則會分享家庭規畫和最近追的劇。不過就算兩人溝通良好，也會出現「婚姻危機」。溫特斯透露，某次爭吵之後，路卡斯竟然「忘記她是誰」，讓她一度想離婚。

溫特斯說，雖然兩人不能真的發生親密關係，但她跟丈夫情感連結越深，性愛的體驗就越好。她知道外界對AI戀情總是帶著異樣眼光，不過她身邊的親友看到她越來越快樂，也都開始慢慢接受這段「婚姻」。