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史上最清晰！緬甸強震「地表大位移」畫面曝光 地板秒現數道裂痕

聯合新聞網／ 綜合報導
緬甸3月28日發生地震後，瓦城地區一棟建築物倒塌。圖／路透
緬甸3月28日發生地震後，瓦城地區一棟建築物倒塌。圖／路透

全球近年地震頻傳，緬甸於3月28日發生芮氏規模8.2強震，造成當地不少建築物倒塌、多人死傷，甚至波及泰國，造成曼谷審計大樓瞬間崩塌。近日，一名網友公布當下地震的驚悚瞬間，影片中可清楚看見「地表大位移」，讓不少人直言這可能是人類史上第一次如此清晰拍到地震斷層位移。

據外媒「Live Science」報導，一名新加坡工程師在臉書上，發布緬甸地震時的某間太陽能發電廠的監視器畫面。地震發生當下，可見發電廠鏡頭開始劇烈晃動，大門也被震得左右移動，接著遠方地表竟發生明顯位移，而發電廠的車道上則出現數道裂痕。

美國南加州大學地震學家維達爾（John Vidale）坦言，因為過去沒有其他影片拍下過類似畫面，因此他現在感到有點不安。科羅拉多州立大學地球物理學家阿斯特（Rick Aster）指出，「據我所知，這是人類首次拍攝到地表位移最清楚的影片」。

外媒「CNN」報導，英國劍橋大學教授傑克森（James Jackson）形容緬甸大地震，彷彿是有一把大刀劃過地球。地質學家菲尼克斯（Jess Phoenix）則表示，緬甸強震釋放能力相當於334枚原子彈爆炸。據美國地質調查所顯示，緬甸這場地震深度僅10公里，震央在實皆市西北方約16公里處，鄰近國家皆有感。

地震 曼谷 監視器 緬甸

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