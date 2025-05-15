把川普當寶在養！沙國「麥當勞行動餐車」隨時待命 一票人心動了

港人移居外地，要適應當地的生活習慣。有居住在日本的港男指，其居住的獨立屋外水管，每條水管旁邊都被人放了一支入滿清水的寶特瓶，令他百思不得其解，於是在網上發相片請教網友。有網友指「好像是用來驅趕流浪貓用」，有人進一步解釋「水瓶反光或晃動的影子讓貓狗感到不安，避免牠們靠近標記地盤」。

2025-05-14 22:13