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把川普當寶在養！沙國「麥當勞行動餐車」隨時待命 一票人心動了
美國總統川普13日抵達沙烏地阿拉伯，展開中東訪問行程，沙烏地阿拉伯以最高規格接待，不僅由王儲穆罕默德．沙爾曼親自登機坪迎接，沿途街道懸掛沙美國旗，更有沙國儀仗隊持金劍列隊歡迎，後來雙方還在皇家航廈內進行傳統的喝咖啡儀式。
據外媒「The Economic Times」報導，其中最引發關注的是，有記者發現沙國疑似特別為川普設置了一台雙層麥當勞餐車，停放於媒體中心旁。畫面一曝光，有網友忍不住直言，「拜託告訴我，那個（行動餐車）是沙國為川普準備的！這完全是熱情好客的表現」、「是什麼樣的愛，讓沙烏地阿拉伯連這種細節都注意到」、「太心動了吧」、「重要的是心意」。
「川普與麥當勞」的形象早已深入人心，他過去不僅多次在公開場合點用速食，2024年選戰期間亦曾親赴麥當勞門市為顧客服務。過去，衛生部長小羅勃甘迺迪曾揭露川普的「飲食秘密」，指川普吃漢堡時通常不會吃麵包。
沙烏地阿拉伯此次接待不僅止於象徵，沙爾曼還承諾川普將投資6千億美元，多家美國科技大廠跟著受益。川普與王儲在雙邊會談中表達對彼此的高度肯定，川普開心表示，「我真心認為我們非常合得來」，並在演講中大讚沙爾曼是「我的朋友」、「很棒的人」。除外，在沙國舉辦的午宴中多位大咖出席，包含特斯拉執行長馬斯克、輝達執行長黃仁勳、花旗集團執行長范潔恩、Google財務長波拉特等。
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