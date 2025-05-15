快訊

陳宗彥被控涉性招待判無罪 法官：無法證明「陳董」就是陳宗彥

川普開大絕！曝光與蘋果庫克對話「我不希望你在印度建廠」

破例首邀台灣？原爆80年和平儀式 廣島市「正討論」通知台灣出席

聽新聞
0:00 / 0:00

把川普當寶在養！沙國「麥當勞行動餐車」隨時待命 一票人心動了

聯合新聞網／ 綜合報導
川普總統（左）13日和沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼出席於利雅德的沙美投資論壇。圖／歐新社
川普總統（左）13日和沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼出席於利雅德的沙美投資論壇。圖／歐新社

美國總統川普13日抵達沙烏地阿拉伯，展開中東訪問行程，沙烏地阿拉伯以最高規格接待，不僅由王儲穆罕默德．沙爾曼親自登機坪迎接，沿途街道懸掛沙美國旗，更有沙國儀仗隊持金劍列隊歡迎，後來雙方還在皇家航廈內進行傳統的喝咖啡儀式。

據外媒「The Economic Times」報導，其中最引發關注的是，有記者發現沙國疑似特別為川普設置了一台雙層麥當勞餐車，停放於媒體中心旁。畫面一曝光，有網友忍不住直言，「拜託告訴我，那個（行動餐車）是沙國為川普準備的！這完全是熱情好客的表現」、「是什麼樣的愛，讓沙烏地阿拉伯連這種細節都注意到」、「太心動了吧」、「重要的是心意」。

「川普與麥當勞」的形象早已深入人心，他過去不僅多次在公開場合點用速食，2024年選戰期間亦曾親赴麥當勞門市為顧客服務。過去，衛生部長小羅勃甘迺迪曾揭露川普的「飲食秘密」，指川普吃漢堡時通常不會吃麵包

沙烏地阿拉伯此次接待不僅止於象徵，沙爾曼還承諾川普將投資6千億美元，多家美國科技大廠跟著受益。川普與王儲在雙邊會談中表達對彼此的高度肯定，川普開心表示，「我真心認為我們非常合得來」，並在演講中大讚沙爾曼是「我的朋友」、「很棒的人」。除外，在沙國舉辦的午宴中多位大咖出席，包含特斯拉執行長馬斯克、輝達執行長黃仁勳、花旗集團執行長范潔恩、Google財務長波拉特等。

川普 沙烏地阿拉伯 美國 馬斯克 麥當勞 黃仁勳

延伸閱讀

手摸可樂像火燒！澳洲男患怪病「冷熱感顛倒」無法正常生活

川普6000億沙國大單有灌水嫌疑？紐時：實際不到一半 也有美企出資

用「Mr. Right清單」找到真愛 女失婚後靠「顯化法則」嫁給初戀

沙烏地王儲高規格迎川普 黃仁勳、馬斯克現身皇室午宴

相關新聞

人妻獨力顧罕病兒…夫性成癮出軌520人 花名冊赫見AV女優

步入婚姻後象徵著對另一半的忠誠，即使遇上困難也應攜手面對、不能背叛。日本一名女作家草眠（くさのねむ）人生宛如連續劇，除了獨力照顧罹患罕病...

登機證印神秘4碼！他遭海關超嚴安檢 筆電被測「爆裂物反應」

入境美國注意機票這4碼！一名女網友維爾擇菈（Jordyn Verzera）在TikTok抱怨，男友機票出現了「SSSS」4碼，接著就被海關帶著進行一系列超嚴厲安檢。「SSSS」是美國運輸安全管理局「TSA」的安全二級篩選，一但出現在機票就得花費時間等待盤查，檢查內容極其麻煩，就連個人筆電也不放過。

把川普當寶在養！沙國「麥當勞行動餐車」隨時待命 一票人心動了

美國總統川普13日抵達沙烏地阿拉伯，展開中東訪問行程，沙烏地阿拉伯阿拉伯以最高規格接待，不僅由王儲穆罕默德．沙爾曼親...

想炸ATM搶錢！希臘38歲女意外引爆炸彈 手臂當場被炸斷傷重不治

希臘發生炸彈襲擊銀行事件。當地1名女子日前帶同炸彈到某銀行門外，企圖利用炸彈炸開ATM搶劫，過程或因操作不當，炸彈突然被引爆，她當場倒地，手臂亦被炸斷，最終證實重傷不治。

居日港男住所外水管旁被放注水寶特瓶問有何用？ 網友估這樣的用途

港人移居外地，要適應當地的生活習慣。有居住在日本的港男指，其居住的獨立屋外水管，每條水管旁邊都被人放了一支入滿清水的寶特瓶，令他百思不得其解，於是在網上發相片請教網友。有網友指「好像是用來驅趕流浪貓用」，有人進一步解釋「水瓶反光或晃動的影子讓貓狗感到不安，避免牠們靠近標記地盤」。

用「Mr. Right清單」找到真愛 女失婚後靠「顯化法則」嫁給初戀

蘇格蘭一名女子為了找到心目中的Mr. Right，用近年流行的「顯化法則」，列出理想對象條件。沒想到在清單列出才短短四週後，她就真的遇見高中時的初戀，重牽相隔27年的緣分。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。