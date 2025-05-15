登機證印神秘4碼！他遭海關超嚴安檢 筆電被測「爆裂物反應」

出國注意登機證這4碼！一名女網友維爾擇菈（Jordyn Verzera）在TikTok抱怨，男友機票出現了「SSSS」4碼，就被海關帶著進行一系列超嚴厲安檢。「SSSS」是美國運輸安全管理局「TSA」的安全二次安全檢查（Secondary Security Screening Selection），911事件後美國為防止恐怖攻擊再次發生新增的項目，一旦出現在機票就得花費時間等待盤查，就連個人筆電也不放過。

根據「每日郵報」報導，維爾擇菈透露，男友不僅被搜身，行李也被一一打開檢查，就連個人使用的筆電都不放過，安檢人員甚至拿著試紙在電子產品上擦拭，測驗有沒有爆裂物反應。檢查結束後男友被帶去護照檢查處接受訊問，多花了很多時間才被放行。

一般二次安檢將延誤15至45分鐘的時間，建議看到「SSSS」代碼的旅客提早到機場。旅遊網站The Points Guy針對此事件特別說明，被選中「SSSS」的乘客必須接受更嚴格的安檢，包含基本的全身搜身、行李徹查，還有部分人會被要求脫鞋檢查或是帶到小房間受審。另外，登機證印有「SSSS」的旅客會受到官員仔細檢查證件，同時也會被詢問行程、旅行目的。

不少苦主在影片下留言，「我曾為了方便只帶小旅行箱，結果是更麻煩」、「我和媽媽護照被偷以後，機票就一直遇到這號碼」、「我是旅行社老闆，去過100多個國家，已經被標記8次，但這個狀況只會出現在返回美國的航班，搭乘國內航班時從沒遇過」。

也有網友分享不同經驗，「我曾遇過，下一次旅行時沒被檢查」、「這不是一個秘密，在登機證上已經幾十年了」。雖然並沒有明確指標判斷怎麼樣會被運輸安全管理局選中，不過來自高風險國家、與恐怖份子同名、頻繁更改機票或一日來回，會有較高機率被盤查。