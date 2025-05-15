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登機證印神秘4碼！他遭海關超嚴安檢 筆電被測「爆裂物反應」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨男友登機證出現「SSSS」註記，因而遭海關攔下進行超嚴格安檢。 示意圖／ingimage
一名女網友抱怨男友登機證出現「SSSS」註記，因而遭海關攔下進行超嚴格安檢。 示意圖／ingimage

出國注意登機證這4碼！一名女網友維爾擇菈（Jordyn Verzera）在TikTok抱怨，男友機票出現了「SSSS」4碼，就被海關帶著進行一系列超嚴厲安檢。「SSSS」是美國運輸安全管理局「TSA」的安全二次安全檢查（Secondary Security Screening Selection），911事件後美國為防止恐怖攻擊再次發生新增的項目，一旦出現在機票就得花費時間等待盤查，就連個人筆電也不放過。

根據「每日郵報」報導，維爾擇菈透露，男友不僅被搜身，行李也被一一打開檢查，就連個人使用的筆電都不放過，安檢人員甚至拿著試紙在電子產品上擦拭，測驗有沒有爆裂物反應。檢查結束後男友被帶去護照檢查處接受訊問，多花了很多時間才被放行。

一般二次安檢將延誤15至45分鐘的時間，建議看到「SSSS」代碼的旅客提早到機場。旅遊網站The Points Guy針對此事件特別說明，被選中「SSSS」的乘客必須接受更嚴格的安檢，包含基本的全身搜身、行李徹查，還有部分人會被要求脫鞋檢查或是帶到小房間受審。另外，登機證印有「SSSS」的旅客會受到官員仔細檢查證件，同時也會被詢問行程、旅行目的。

不少苦主在影片下留言，「我曾為了方便只帶小旅行箱，結果是更麻煩」、「我和媽媽護照被偷以後，機票就一直遇到這號碼」、「我是旅行社老闆，去過100多個國家，已經被標記8次，但這個狀況只會出現在返回美國的航班，搭乘國內航班時從沒遇過」。

也有網友分享不同經驗，「我曾遇過，下一次旅行時沒被檢查」、「這不是一個秘密，在登機證上已經幾十年了」。雖然並沒有明確指標判斷怎麼樣會被運輸安全管理局選中，不過來自高風險國家、與恐怖份子同名、頻繁更改機票或一日來回，會有較高機率被盤查。

@themobilehomie

Here’s what SSSS means⬇️ SSSS stands Secondary Security Screening Selection. Basically, on flights to/from the US you can get “randomly” selected to undergo a much higher level of security. For him, this meant separating all of his things from mine, pulling absolutely everything out of his bag, swabbing everything, and then making sure that his laptop turned on (so they could inspect it). Any questions about SSSS? Drop them below⬇️ & follow @themobilehomie for all things travel! #ssss #travelfails #travelreality #traveltips #traveltip #travelrealities

♬ original sound - Jordyn & JT | Budget Travel✈️

安檢 機票 海關 登機證 護照

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