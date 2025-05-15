想炸ATM搶錢！希臘38歲女意外引爆炸彈 手臂當場被炸斷傷重不治

希臘發生炸彈襲擊銀行事件。當地1名女子日前帶同炸彈到某銀行門外，企圖利用炸彈炸開ATM搶劫，過程或因操作不當，炸彈突然被引爆，她當場倒地，手臂亦被炸斷，最終證實重傷不治。

當地警方目前正追查炸彈來源以及製造方式，又指涉事女子過去曾牽涉多宗搶劫案件而入獄，正在調查她是否與左翼團體有關。相關單位事後已加強對金融機構的安全措施，以避免類似事件再次發生。

攜帶炸彈搶劫ATM 意外引爆重傷亡

綜合外媒報導，希臘北部城市塞薩洛尼基（Thessaloniki）於5月3日（上周六）清晨發生一宗爆炸事件。當時一名38歲女子出現在一家銀行門外，企圖使用炸彈炸開ATM搶劫，過程操作或有意外，炸彈突然被引爆，她當場倒地，手部嚴重受傷，最終證實不治。

目擊者指爆炸威力強大 波及鄰近商店及車輛

有目擊者形容，事發時爆炸威力強大，除了涉事女子手臂被炸斷外，鄰近的商店和車輛亦遭受波及。當地警方初步調查，證實炸彈在安裝至ATM前就已經爆炸，不排除是炸彈本身故障，或有人操作失誤所致，目前正追查炸彈來源以及製造方式。

女子過往涉及多宗搶劫案 曾被判入獄

警方雖然未有公開女子身份，但指對方過去曾涉及多宗搶劫案而被判入獄，亦有與毒品以及賣淫有關的犯罪紀錄，正在調查她是否與左翼團體有關。是次事件引發當地社會關注，相關單位事後已加強對金融機構的安全措施，以避免類似事件再次發生。

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文章授權轉載自《香港01》