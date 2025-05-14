居日港男住所外水管旁被放注水寶特瓶問有何用？ 網友估這樣的用途

港人移居外地，要適應當地的生活習慣。有居住在日本的港男指，其居住的獨立屋外水管，每條水管旁邊都被人放了一支入滿清水的寶特瓶，令他百思不得其解，於是在網上發相片請教網友。有網友指「好像是用來驅趕流浪貓用」，有人進一步解釋「水瓶反光或晃動的影子讓貓狗感到不安，避免牠們靠近標記地盤」。

有港男早前在Threads上發相片，從相片可見，原PO屋外有3支灰色水管，水管旁邊各放有一支入滿清水的寶特瓶，原PO指是鄰居替他這樣做，附近住所的水管也放有這些寶特瓶，他感到疑惑，「有無日本人知道這些寶特瓶用處為何？」。

網友笑言：防隨地尿尿系統設計

貼文引來不少網友回應，有人笑言「怕你口渴，你可以拿來喝」、「表示可以隨便小便」、「日本好多大男人夜晚應酬完路過可能會急尿」、「我想起英國的大廈地下、轉角的防尿尿系統設計」。

亦有網友指出「好像是用來驅趕流浪貓用」，有人進一步解釋「水瓶反光或晃動的影子讓貓狗感到不安，避免牠們靠近標記地盤」。

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文章授權轉載自《香港01》