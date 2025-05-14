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用「Mr. Right清單」找到真愛 女失婚後靠「顯化法則」嫁給初戀

聯合新聞網／ 綜合報導
凱莉認為自己是靠「顯化」找到符合她期待的另一半。示意圖，非當事人。圖／ingimage
凱莉認為自己是靠「顯化」找到符合她期待的另一半。示意圖，非當事人。圖／ingimage

蘇格蘭一名女子為了找到心目中的Mr. Right，用近年流行的「顯化法則」，即將自己內心的願望和想法，轉化成現實的過程，她把理想對象的條件一一列出。沒想到在清單列出才短短四週後，她就真的遇見高中時的初戀，重牽相隔27年的緣分。

據《太陽報》（The Sun）報導，44歲女子凱莉（Kelly Lundberg）因為想要找到伴侶共度餘生，決定將理想對象的條件一一列下，用「顯化」的方式來找男友，透過行動，靠信念找到自己的目標。列下清單後，她在親友鼓勵下重新使用交友軟體，沒想到就在上面遇到高中時的初戀對象。

凱莉與現任丈夫葛拉漢（Graham Ross）同年，1998年高中舞會上，兩人曾共度浪漫的一晚並親吻對方，但後續就因故失聯。2019年，歷經一次離婚的凱莉在媽媽的鼓勵下，決定重新開始尋找對象。她寫下具體的「心願清單」，描述理想中的另一半要有「高大、愛健身、體貼、常說她漂亮、愛她的調皮個性」等特質。

沒想到列下清單四週後，凱莉就在交友軟體上滑到葛拉漢。雖然現在的葛拉漢留著鬍子、樣子比高中時成熟很多，凱莉還是一眼就認出他來，「那是我暗戀了五年的男孩，我們的吻一直留在我記憶中」。兩人立刻開始傳訊息，並約好見面，第一次約會就聊到凌晨2點。第一次約會時，葛拉漢就對凱莉說：「妳真漂亮」，正好符合凱莉清單上列下「常說她漂亮」的期待。

兩人於2024年6月舉辦婚禮，浪漫的相遇成為親友間的佳話。雖然丈夫對「吸引力法則」不太埋單，但凱莉依舊相信，自己是靠著「顯化」來打造幸福人生，相信所有人都能創造屬於自己的幸福。

兩性關係

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