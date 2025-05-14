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手摸可樂像火燒！澳洲男患怪病「冷熱感顛倒」無法正常生活

聯合新聞網／ 綜合報導
即使是一杯冰涼的可樂，仍會讓艾登覺得「被燙傷」。示意圖／ingimage
即使是一杯冰涼的可樂，仍會讓艾登覺得「被燙傷」。示意圖／ingimage

澳洲一名男子罹患罕見神經疾病，導致他對溫度的感知完全顛倒。每當摸到冷的東西時他會覺得燙、碰到熱的東西卻感覺冰冷，嚴重影響日常生活，就連煮飯、喝飲料都得格外小心。

9 News報導，22歲艾登（Aidan McManus）是在17歲那年發病。他某天突然覺得雙腳「發麻、刺痛」，隨後還出現腫脹等症狀，於是趕緊到醫院就醫。不過當時醫生只開立藥物治療水腫，沒有作進一步的檢查，艾登的病情便迅速惡化。

他感覺每次走路都像「腳底踩滿圖釘」，後來還診斷出病毒感染後的腸躁症，但幸好還是順利高中畢業。然而不久後，艾登的身體又出現奇怪的症狀，他開始產生「溫度錯亂」。

有天晚上，他拿起可樂要喝，但手卻「像被火燒一樣痛」。從此之後，每次碰到冷的東西，他就覺得像是燙傷；而拿起熱食，手卻覺得像手握冰塊般刺骨。因為這樣的症狀，他根本不能自己做飯，每次媽媽要準備食物，也都要再三提醒溫度，避免兒子受傷。

過去幾年，艾登跟媽媽到神經科做了無數的檢查，就連腰椎穿刺和神經切片都做過，卻始終無法確知病因。一直到後來才有醫師診斷，認為艾登罹患的是「軸突型周邊神經病變」（Axonal Peripheral Neuropathy）；這是一種廣泛性神經失調，會導致神經訊號傳遞異常。

艾登的媽媽無奈地說，雖然罹患怪病，澳洲國家殘障保險署（NDIA）卻拒絕提供補助。媽媽表示，政府以「他尚未嘗試所有可能的治療方法」為由，拒絕提供補助，讓母子倆必須孤軍奮戰。

負責診治艾登的醫師表示，艾登罹患的是「無藥可救的進行性神經疾病」，這種不可逆的病症，只會愈來愈嚴重，呼籲政府應給予補助和支持。

罕見疾病

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