瑞士嬤狂餵害「主子不回家」 飼主怒告鄰居「偷貓」結局大反轉

瑞士蘇黎世近日上演一場荒謬又離奇的官司，一名68歲的婦人被鄰居告上法院，只因「餵貓餵太勤」。原來隔壁鄰居家的貓常常跑到老婦人家，婦人也會定時餵貓，導致後來貓咪不肯回家，讓飼主氣得告上法院。

據ODDITYCENTRAL報導，這場「搶貓大戰」，是一隻名叫「里歐」（Leo）的家貓引發的。里歐在過去十個月中，常常跑到隔壁68歲婦人家中。每次去的時候，婦人都會餵食貓咪、陪玩等等，讓里歐待在婦人家的時間越來越長。

飼主發現貓咪被餵食，曾多次口頭與書面通知婦人，要求她不要再餵貓，不過這名婦人不僅沒有停手，還直接在自家門上裝了貓門，方便里歐自由進出。久而久之，里歐真的乾脆不再回家，讓原飼主每天備好餐點卻等不到主子回家，於是憤而提出刑事告訴。

蘇黎世檢方調查後認定，該名婦人涉嫌「非法侵占他人財產」，開罰800瑞士法郎（約新台幣2萬8000元），並另加3600法郎（約新台幣12萬6000元）緩刑罰鍰。不過該名婦人拒絕繳納罰款，因此案件進入法院審理。

根據瑞士法律，偶爾餵別人家的貓並不犯法，但若是長期系統性餵食，構成誘導動物離家，就會觸犯侵占罪，因為寵物被視為所有人的財產。

本案最終在上週進行非公開庭審，兩位鄰居由律師陪同到場，詳細談判內容並未公開。不過令人驚訝的是，最終雙方和解，法院裁定由68歲婦人合法飼養里歐，而原飼主也撤回刑事指控，這場「喵星人爭奪戰」才就此落幕。