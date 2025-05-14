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專挑身材好的！日男偷拍400部男童裸體片遭逮 5年獲利數十萬

聯合新聞網／ 綜合報導
日本大阪一名曾在幼稚園工作的38歲男子，13日因偷拍未成年男童與青少年的裸照，遭警方依違反《兒童買春、兒童色情禁止法》逮捕。示意圖。圖／AI生成
日本大阪一名曾在幼稚園工作的38歲男子，13日因偷拍未成年男童與青少年的裸照，遭警方依違反《兒童買春、兒童色情禁止法》逮捕。示意圖。圖／AI生成

日本大阪一名曾在幼稚園工作的38歲男子，13日因偷拍未成年男童與青少年的裸照，遭警方依違反《兒童買春、兒童色情禁止法》逮捕。

根據《產經新聞》報導，38 歲的鎌田裕樹在旅館大浴室的更衣室內，多次偷拍男童的裸體，並在社交網站 (SNS) 上將影片賣給了500到600人，並藉此獲利了200至300萬日圓，約新台幣41萬到61萬元。

警方在鎌田裕樹家中搜出了25張SD卡，裡面有400多則影片。鎌田裕樹主要以小學男生到高中青少年為目標，他坦承這是為了滿足自己的性慾和賺錢，並已偷拍了5年。

鎌田裕樹在2024年2月至11月間，在香川縣一家旅館大浴場的更衣室內，偷拍了3名年齡在9至14歲之間的男孩的全裸影像，將其製作成兒童色情影像並販售。

警方表示，鎌田裕樹會將平板電腦藏在更衣室的包包或是更衣籃中進行偷拍，當時遭到偷拍的3名男童都是學校體育隊的成員，為參加強化集訓和比賽而來到香川縣，並在這間旅館住宿。

鎌田裕樹還表示，身材好的兒童的影片可以賣得比較貴，因此他可能會依據停在旅館的巴士或是男童穿著的制服來挑選偷拍對象。

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