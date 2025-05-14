產後憂鬱太痛苦…38歲新手媽將4月大男嬰沉入浴缸溺斃 抱屍離家終被捕

日本發生因產後憂鬱導致的倫常悲劇。1名38歲新手媽媽在住所浴缸浸死4個大兒子後留下字條，繼而抱同兒子遺體前往附近鐵路車站。丈夫見到字條後報警，警員最終尋獲人母，即時將男嬰送院，惟最終搶救無效，涉案母親被捕後承認殺死兒子，哭訴「產後憂鬱很痛苦」。

涉案母親︰對撫養孩子沒有信心

悲劇發生在日本埼玉縣戶田市新佐町，38歲涉案母親小竹初音與和丈夫育有1名4個月大的兒子。

據了解，事發4月21日上午9時許，小竹一度致電兒童諮詢中心，表示「對撫養孩子沒有信心」，通話期間，小竹表示「孩子在哭」，然後掛斷電話。職員下午致電小竹了解情況，當時她語氣平靜，雙方約好翌日見面，中心事後向戶田市通報這宗個案。

男嬰全身濕透 昏迷送院不治

豈料小竹丈夫回家後，發現妻子留下告別字條，妻子與兒子均不知所終，於是報警。警員搜查小竹住所一帶，最終在JR戶田車站內發現該對母子，當時男嬰由小竹抱住，但全身濕透，陷入昏迷，送院搶救約2小時後證實不治。

人母認殺兒子︰產後憂鬱很痛苦

小竹當時已經暗示自己在住所浴缸浸死兒子，事後住院接受檢查，出院後再次接受調查承認罪行被捕，她當時透露「產後憂鬱很痛苦」。警方表示日繼續調查案件。

兒童諮詢中心檢討案發當日流程

涉事兒童諮詢中心回應查詢時表示，職員在案發當日已盡了一切努力，而同意盡快會面，中心會進一步檢討當日流程。

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文章授權轉載自《香港01》