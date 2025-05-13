快訊

美中關稅戰暫停火！陸國務院正式公告 明起對美加徵關稅降至10%

台積電缺席 台指期夜盤21時30分上漲百點

中職／真的贏了…悍將險勝雄鷹中止6連敗 終於打下5月第1勝

聽新聞
0:00 / 0:00

父65歲退休再婚娶年輕繼母 女兒「走錯1步」千萬財產蒸發一半

聯合新聞網／ 綜合報導
日本有一名65歲男性在退休後選擇重啟人生，迎娶一位年齡與女兒相仿的女子，沒想到這段「黃昏戀」卻引發家庭悲劇。示意圖／AI生成
日本有一名65歲男性在退休後選擇重啟人生，迎娶一位年齡與女兒相仿的女子，沒想到這段「黃昏戀」卻引發家庭悲劇。示意圖／AI生成

隨著人們壽命的延長，高齡者再婚的情況日益普遍。日本就有一名65歲男性在退休後選擇重啟人生，迎娶一位年齡與女兒相仿的女子，沒想到這段「黃昏戀」卻引發家庭悲劇。42歲的女兒原以為父親能在晚年得到幸福，卻萬萬沒想到，這段婚姻竟讓父親千萬日圓財產一夕蒸發逾半，成為他們父女關係的轉捩點。

據「THE GOLD ONLINE」報導，一名65歲男性曾在一間大企業工作40年，每月退休金約20多萬日圓（約新台幣4.1萬元），加上長期儲蓄，資產逾5,000萬日圓（約新台幣1,030萬元），生活富足。退休後，他積極參與高爾夫社交活動，並與一名活潑開朗的30多歲女性相識。數月後，便傳出他將再婚的消息，對象正是這名女子，年齡還與女兒相近。

女兒對此震驚，但她想到母親早年因病去世，父親一定感到非常孤獨，因此選擇支持他的決定，不過她仍憂心財產安全，便建議父親立下公證遺囑，以保障財產分配明確。豈料，父親一口拒絕，笑稱「身體還硬朗，沒必要做那種準備」，一句話令女兒無言以對，她也憂心被誤解覬覦遺產，而不再要求父親立遺囑。

然而，就在父親新婚不久，問題便開始浮現。年輕女子頻繁出入銀行、主導父親的帳務，甚至開始勸說賣掉家中不動產。10年後，女子更直接人間蒸發，帶走父親大筆資金約2,500萬日圓（約新台幣514萬元），連同兩人登記結婚時的新居產權也已轉移至女子名下，生活陷入困難的處境。

對此，財務規劃師指出，日本高齡者再婚比例逐年上升，但伴隨的財務風險也愈來愈高，若未事先進行法律規劃，財產恐在不知不覺中轉至配偶名下，子女將難以挽回。且在遺產繼承上，繼母若未與子女建立良好關係，往往成為爭產導火線。對子女而言，父母的幸福固然重要，但財產保護與法律認知更不能忽視，尤其年長者常因孤獨而渴望陪伴，一旦碰上有心人士，極易墜入情感與金錢雙重陷阱。

婚姻 子女 日本 財務 財產 高齡者

延伸閱讀

櫻花妹當街「蹲水溝解放」36秒影片曝光 日網全看傻：大陸人？

家中最髒不是馬桶？專家點名「這家具」細菌量高出75倍 養毛孩更危險

相關新聞

體內細胞超年輕！巴西117歲人瑞長壽秘訣曝光 每天吃3杯「這食物」

去年8月在西班牙逝世的117歲女人瑞莫雷拉（Maria Branyas Morera），曾被譽為全球最長壽女性。近日有研究團隊發現，莫雷拉生前體內細胞比實際...

父65歲退休再婚娶年輕繼母 女兒「走錯1步」千萬財產蒸發一半

隨著人們壽命的延長，高齡者再婚的情況日益普遍。日本就有一名65歲男性在退休後選擇重啟人生，迎娶一位年齡與女兒相仿的女子，沒想到這段「黃昏戀」卻引發家庭悲劇。42歲的女兒原以為父親能在晚年得到幸福，卻萬萬沒想到，這段婚姻竟讓父親千萬日圓財產一夕蒸發逾半，成為他們父女關係的轉捩點。

櫻花妹當街「蹲水溝解放」36秒影片曝光 日網全看傻：大陸人？

近日社群平台上瘋傳一段令人瞠目結舌的影片，畫面拍下疑似一名日本女子在大庭廣眾下，竟直接在路邊水溝蓋上「當街蹲下解放」，結束後還用裙襬擦拭下體。影片在社群平台曝光後，迅速引發網友熱議，無論在日本、南韓還是台灣社群，均掀起討論與批評聲浪。不少人震驚於影片中女子毫無顧忌的行為，也有部分日本網友懷疑該女子實為中國大陸籍人士，假扮「櫻花妹」惡意抹黑日本形象。

砍傷牛郎入獄3年半 日直播主被封「現實版病嬌」復出再掀話題

日本一名Twitch實況主高岡由佳，近日因Cos《東方Project》系列角色「十六夜咲夜」的照片再度引發網路熱議...

人妻「肉償」買二手寶馬！丈夫這反應更心寒 網震驚：世界瘋了

為了買車可以去到幾盡？有1名人妻想購買1部寶馬（BMW）豪華車，但因為資金不足，竟然以「肉償」支付差價…

私房錢藏廁所木門！妻撬開硬幣「瀑布式湧出」影片曝光笑瘋全網

不少已婚男士為了收藏私房錢，都會想盡辦法以免被妻子發現。不過馬來西亞就有人夫將私房錢藏在家中廁所的木門內…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。