父65歲退休再婚娶年輕繼母 女兒「走錯1步」千萬財產蒸發一半

隨著人們壽命的延長，高齡者再婚的情況日益普遍。日本就有一名65歲男性在退休後選擇重啟人生，迎娶一位年齡與女兒相仿的女子，沒想到這段「黃昏戀」卻引發家庭悲劇。42歲的女兒原以為父親能在晚年得到幸福，卻萬萬沒想到，這段婚姻竟讓父親千萬日圓財產一夕蒸發逾半，成為他們父女關係的轉捩點。

據「THE GOLD ONLINE」報導，一名65歲男性曾在一間大企業工作40年，每月退休金約20多萬日圓（約新台幣4.1萬元），加上長期儲蓄，資產逾5,000萬日圓（約新台幣1,030萬元），生活富足。退休後，他積極參與高爾夫社交活動，並與一名活潑開朗的30多歲女性相識。數月後，便傳出他將再婚的消息，對象正是這名女子，年齡還與女兒相近。

女兒對此震驚，但她想到母親早年因病去世，父親一定感到非常孤獨，因此選擇支持他的決定，不過她仍憂心財產安全，便建議父親立下公證遺囑，以保障財產分配明確。豈料，父親一口拒絕，笑稱「身體還硬朗，沒必要做那種準備」，一句話令女兒無言以對，她也憂心被誤解覬覦遺產，而不再要求父親立遺囑。

然而，就在父親新婚不久，問題便開始浮現。年輕女子頻繁出入銀行、主導父親的帳務，甚至開始勸說賣掉家中不動產。10年後，女子更直接人間蒸發，帶走父親大筆資金約2,500萬日圓（約新台幣514萬元），連同兩人登記結婚時的新居產權也已轉移至女子名下，生活陷入困難的處境。

對此，財務規劃師指出，日本高齡者再婚比例逐年上升，但伴隨的財務風險也愈來愈高，若未事先進行法律規劃，財產恐在不知不覺中轉至配偶名下，子女將難以挽回。且在遺產繼承上，繼母若未與子女建立良好關係，往往成為爭產導火線。對子女而言，父母的幸福固然重要，但財產保護與法律認知更不能忽視，尤其年長者常因孤獨而渴望陪伴，一旦碰上有心人士，極易墜入情感與金錢雙重陷阱。