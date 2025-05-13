櫻花妹當街「蹲水溝解放」36秒影片曝光 日網全看傻：大陸人？

近日社群平台上瘋傳一段令人瞠目結舌的影片，畫面拍下疑似一名日本女子在大庭廣眾下，竟直接在路邊水溝蓋上「當街蹲下解放」，結束後還用裙襬擦拭下體。影片在社群平台曝光後，迅速引發網友熱議，無論在日本、南韓還是台灣社群，均掀起討論與批評聲浪。不少人震驚於影片中女子毫無顧忌的行為，也有部分日本網友懷疑該女子實為中國大陸籍人士，假扮「櫻花妹」惡意抹黑日本形象。

事件源於本月8日，一名南韓網友於社群平台Threads上傳該段36秒影片，並質疑：「妳在那裡做什麼？」影片中可見，一名化著濃妝、外型甜美、留著公主切髮型的長髮女子，穿著灰色格紋長裙，蹲坐於街頭水溝蓋上，疑似正在小便，甚至可見透明液體從其私密部位流出。更令人咋舌的是，她起身後竟直接用裙子擦拭身體，隨後與一旁同樣說著流利日語的友人嘻笑離去，絲毫不覺得尷尬或羞恥。

影片曝光後引來大批網友關注與撻伐，許多網友表示難以置信，「她在幹嘛？看到最後用裙子擦下面」、「真的不是假裝（小便）嗎？」、「黑眼圈超重…不是吸嗨了就是醉了，日本酒醉路邊尿尿不是罕見事了，只是天亮這麼搞還拍片上傳的真罕見」。更有網友將其與近年常在新宿街頭出沒、行為脫序的「東橫kids」相提並論。然而，影片中的女子舉止異常自然，甚至還搭配小道具接受「訪問」，使整起事件更添爭議性，有日本網友開始質疑影片是否為惡意造假、刻意安排的抹黑操作。

隨著小便影片在網上瘋傳，越來越多網友懷疑該名女子並非日本人，而是中國大陸遊客假扮日本人進行表演。有網友指出：「她說日語沒錯，但口音有些怪」、「這個造型跟妝感不太像正統的日本女生」，更有觀察細微的網友留言表示，拍攝手法與擺拍氣氛濃厚，似乎有刻意引導觀眾聯想到日本女性「無教養」的意圖。

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