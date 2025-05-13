砍傷牛郎入獄3年半 日直播主被封「現實版病嬌」復出再掀話題

日本一名Twitch實況主高岡由佳，近日因Cos《東方Project》系列角色「十六夜咲夜」的照片再度引發網路熱議。然而，這波關注並非全因她精緻的扮相，背後所牽連的是一起震驚日本社會的真實案件。

高岡由佳於2019年犯下情殺案，當時年僅21歲的她，因情感糾紛持刀刺傷牛郎「琉月」，導致對方重傷送醫。據當時報導，案發後高岡並未逃離現場，而是平靜地坐在被害人身旁抽菸等待警方到來。事件因其極端的行為與她可愛的外表形成強烈反差，迅速在網路上引起關注，甚至被日本媒體冠以「現實版病嬌」之稱。她最終在同年12月被判刑3年6個月。

出獄後的高岡並未選擇低調生活，而是轉型成為Twitch實況主。近日，她在社群平台X（原Twitter）上，公開Cos「十六夜咲夜」的照片，再次將她推上輿論的風口浪尖。該角色為《東方Project》系列中的人氣女僕，設定中手持飛刀、性格冷靜、充滿神秘感。高岡的扮相因高度還原與角色氣質相符，被不少網友稱讚「還原度100%」。

然而，這組照片也引發不少爭議與不安。有網友指出「殺了人還能若無其事的出現，真不知道該說什麼」、「可愛的女生不管做了什麼都會被原諒」，更有人在留言區直接質疑：「你是殺人犯對嗎？」而面對網友們的討論，高岡由佳目前尚未對外公開回應。

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