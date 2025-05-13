快訊

剴剴凌虐致死案 惡保母劉彩萱判無期徒刑、劉若琳判18年

Xperia 1 VII注入滿滿Sony技術！超神AI錄影、自動取景 隨便拍都是專業相機品質

國定假日多5天真的不行？黃崇仁一句話打臉全場：多放3、4天死不了人

聽新聞
0:00 / 0:00

砍傷牛郎入獄3年半 日直播主被封「現實版病嬌」復出再掀話題

聯合新聞網／ 綜合報導
日本Twitch實況主高岡由佳2019年犯下情殺案，近日再度引發網路熱議。 示意圖／Ingimage
日本Twitch實況主高岡由佳2019年犯下情殺案，近日再度引發網路熱議。 示意圖／Ingimage

日本一名Twitch實況主高岡由佳，近日因Cos《東方Project》系列角色「十六夜咲夜」的照片再度引發網路熱議。然而，這波關注並非全因她精緻的扮相，背後所牽連的是一起震驚日本社會的真實案件。

高岡由佳於2019年犯下情殺案，當時年僅21歲的她，因情感糾紛持刀刺傷牛郎「琉月」，導致對方重傷送醫。據當時報導，案發後高岡並未逃離現場，而是平靜地坐在被害人身旁抽菸等待警方到來。事件因其極端的行為與她可愛的外表形成強烈反差，迅速在網路上引起關注，甚至被日本媒體冠以「現實版病嬌」之稱。她最終在同年12月被判刑3年6個月。

出獄後的高岡並未選擇低調生活，而是轉型成為Twitch實況主。近日，她在社群平台X（原Twitter）上，公開Cos「十六夜咲夜」的照片，再次將她推上輿論的風口浪尖。該角色為《東方Project》系列中的人氣女僕，設定中手持飛刀、性格冷靜、充滿神秘感。高岡的扮相因高度還原與角色氣質相符，被不少網友稱讚「還原度100%」。

然而，這組照片也引發不少爭議與不安。有網友指出「殺了人還能若無其事的出現，真不知道該說什麼」、「可愛的女生不管做了什麼都會被原諒」，更有人在留言區直接質疑：「你是殺人犯對嗎？」而面對網友們的討論，高岡由佳目前尚未對外公開回應。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

Twitch 日本 殺人

延伸閱讀

直播主改每晚11點就寢「人生產生巨大轉變」：早睡不是犧牲 是最頂投資

嗆人踢到鐵板？網嗆《鳴潮》實況主「可悲沒女友」隔天女方親自現身打臉

暖男人設崩壞！公益直播主爆打前女友 檢方依殺人未遂起訴

知名直播主涉持球棒毆人 彰檢依殺人未遂起訴

相關新聞

砍傷牛郎入獄3年半 日直播主被封「現實版病嬌」復出再掀話題

日本一名Twitch實況主高岡由佳，近日因Cos《東方Project》系列角色「十六夜咲夜」的照片再度引發網路熱議...

人妻「肉償」買二手寶馬！丈夫這反應更心寒 網震驚：世界瘋了

為了買車可以去到幾盡？有1名人妻想購買1部寶馬（BMW）豪華車，但因為資金不足，竟然以「肉償」支付差價…

私房錢藏廁所木門！妻撬開硬幣「瀑布式湧出」影片曝光笑瘋全網

不少已婚男士為了收藏私房錢，都會想盡辦法以免被妻子發現。不過馬來西亞就有人夫將私房錢藏在家中廁所的木門內…

戰後WHO：讓台灣變成「研究中國人」的實驗場

二戰剛結束，台灣這座島上居住的華人是世界衛生組織方便可及的研究對象。儘管相對於中國大陸，台灣的面積僅有其0.37%，但當時的中國仍然在共產主義的鐵幕之後。蔣介石控制之下的台灣和英國統治下的香港，因此都成為學者研究中國的替代品。

比送花實用！日本母親節送這1物超夯 百貨公司職員：數十年來今年令人驚訝

5月11日是母親節（Mother's Day），在日本，由於當地米價飆升，與米有關的禮品意外成為熱門送禮之選。有銷售「米禮品」的店家向傳媒指…

泰國碼頭離奇意外！貨車司機下車遭「天降鮪魚」重擊 頭部重傷送醫

泰國北欖府（Samut Prakan）近日發生一起罕見意外，一名泰籍貨車司機在碼頭卸貨時，竟遭一尾自空中墜落的冷凍鮪魚擊中頭部，血流不止，所幸及時送醫後並無生命危險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。