私房錢藏廁所木門！妻撬開硬幣「瀑布式湧出」影片曝光笑瘋全網

不少已婚男士為了收藏私房錢，都會想盡辦法以免被妻子發現。不過馬來西亞就有人夫將私房錢藏在家中廁所的木門內，其妻近日發現木門異常，用工具橇開木門時，發現大量銀幣如瀑布般湧出，存放多時的私房錢「一鋪清袋」，引來網友「爽吃花生」，笑稱「存錢在門裡，門一開，儲蓄直接變維修基金」、「存的錢夠換新門嗎？」、「老婆：『這不是門，這是提款機！』」。

已婚男廁所木門藏私房錢

綜合馬來西亞媒體報導，吉隆坡有已婚男子為了避過妻子耳目，居然將私房錢藏在家中廁所木門內，卻不幸仍被對方發現。其妻子利用工具橇開木門的影片被上傳至社交平台TikTok，引發網民熱議。

大量銀幣「瀑布式湧出」裝滿小盤

從影片可見，相信為男子太太手持工具，地面擺有大、小盤各一，當她用工具敲擊木門洞口時，大量銀幣如瀑布般湧出，旁邊有「助手」見紫色膠盤快要裝滿銀幣時，立刻將銀幣倒入大盤，再將紫盤放回原位，以便繼續接着從木門湧出的銀幣。從銀幣的數量猜測，丈夫應該偷偷存放很久，如今被妻子揭發可謂功虧一簣。

網笑瘋：存的錢夠換新門嗎？

片段一出隨即引來網友爆笑留言，「老婆：『這不是門，這是提款機！』」、「存的錢夠換新門嗎？」、「存錢在門裡，門一開，儲蓄直接變維修基金」、「今晚我要檢查廁所門了，說不定老公也在那裏存錢」、「以後進廁所要收費了，自家廁所也要投幣」。

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文章授權轉載自《香港01》