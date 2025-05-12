快訊

怕遭查水表？福建泉郡富美宮參訪拱天宮二媽遊庄 喊卡

MLB／大谷翔平母親節粉嫩出擊掃雙安 IG分享與妻女大手牽小手萌照

早上只喝一杯咖啡有害嗎？沒生病卻不舒服 當心「隱性低血糖」作怪

私房錢藏廁所木門！妻撬開硬幣「瀑布式湧出」影片曝光笑瘋全網

香港01／ 撰文：桃樂斯
馬來西亞有人夫將私房錢藏廁所木門，妻子發現木門有異，撬開時驚見銀幣如瀑布般湧出。 示意圖／ingimage
馬來西亞有人夫將私房錢藏廁所木門，妻子發現木門有異，撬開時驚見銀幣如瀑布般湧出。 示意圖／ingimage

不少已婚男士為了收藏私房錢，都會想盡辦法以免被妻子發現。不過馬來西亞就有人夫將私房錢藏在家中廁所的木門內，其妻近日發現木門異常，用工具橇開木門時，發現大量銀幣如瀑布般湧出，存放多時的私房錢「一鋪清袋」，引來網友「爽吃花生」，笑稱「存錢在門裡，門一開，儲蓄直接變維修基金」、「存的錢夠換新門嗎？」、「老婆：『這不是門，這是提款機！』」。

已婚男廁所木門藏私房錢

綜合馬來西亞媒體報導，吉隆坡有已婚男子為了避過妻子耳目，居然將私房錢藏在家中廁所木門內，卻不幸仍被對方發現。其妻子利用工具橇開木門的影片被上傳至社交平台TikTok，引發網民熱議。

大量銀幣「瀑布式湧出」裝滿小盤

從影片可見，相信為男子太太手持工具，地面擺有大、小盤各一，當她用工具敲擊木門洞口時，大量銀幣如瀑布般湧出，旁邊有「助手」見紫色膠盤快要裝滿銀幣時，立刻將銀幣倒入大盤，再將紫盤放回原位，以便繼續接着從木門湧出的銀幣。從銀幣的數量猜測，丈夫應該偷偷存放很久，如今被妻子揭發可謂功虧一簣。

網笑瘋：存的錢夠換新門嗎？

片段一出隨即引來網友爆笑留言，「老婆：『這不是門，這是提款機！』」、「存的錢夠換新門嗎？」、「存錢在門裡，門一開，儲蓄直接變維修基金」、「今晚我要檢查廁所門了，說不定老公也在那裏存錢」、「以後進廁所要收費了，自家廁所也要投幣」。

延伸閱讀：

奶粉罐藏7萬私己錢！全家點算「真奶粉錢」狂喜 苦主爸一旁痛哭

「髒棉被」暗藏16萬私己錢！驚悉遭兒子誤扔 老翁嚇到從病床彈起

文章授權轉載自《香港01》

@kachacha528

AMIN🤲🏻❤️🤣 #KuatCOD📦 #oderbarangtiktok #Cod #viralvideo #foryoupage #bismillahfyp #foryou #bugispride🏝️🔥 @CEO⚡️Y16pco🚀

♬ suara asli - Anggadermawan - Anggadermawan

相關新聞

戰後WHO：讓台灣變成「研究中國人」的實驗場

二戰剛結束，台灣這座島上居住的華人是世界衛生組織方便可及的研究對象。儘管相對於中國大陸，台灣的面積僅有其0.37%，但當時的中國仍然在共產主義的鐵幕之後。蔣介石控制之下的台灣和英國統治下的香港，因此都成為學者研究中國的替代品。

人妻「肉償」買二手寶馬！丈夫這反應更心寒 網震驚：世界瘋了

為了買車可以去到幾盡？有1名人妻想購買1部寶馬（BMW）豪華車，但因為資金不足，竟然以「肉償」支付差價…

私房錢藏廁所木門！妻撬開硬幣「瀑布式湧出」影片曝光笑瘋全網

不少已婚男士為了收藏私房錢，都會想盡辦法以免被妻子發現。不過馬來西亞就有人夫將私房錢藏在家中廁所的木門內…

比送花實用！日本母親節送這1物超夯 百貨公司職員：數十年來今年令人驚訝

5月11日是母親節（Mother's Day），在日本，由於當地米價飆升，與米有關的禮品意外成為熱門送禮之選。有銷售「米禮品」的店家向傳媒指…

泰國碼頭離奇意外！貨車司機下車遭「天降鮪魚」重擊 頭部重傷送醫

泰國北欖府（Samut Prakan）近日發生一起罕見意外，一名泰籍貨車司機在碼頭卸貨時，竟遭一尾自空中墜落的冷凍鮪魚擊中頭部，血流不止，所幸及時送醫後並無生命危險。

結婚4年「完美」丈夫堅持跑步…人妻看運動App驚揭心寒真相 崩潰離婚

日日做運動，原來有古怪？美國1名人妻與「完美」丈夫結婚4年，丈夫經常會外出跑步，本以為是健康舉動，但每當她想陪丈夫一起跑步，丈夫都會托詞拒絕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。