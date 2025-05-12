人妻「肉償」買二手寶馬！丈夫這反應更心寒 網震驚：世界瘋了

為了買車可以去到幾盡？馬來西亞有1名人妻想購買1部寶馬（BMW）豪華車，但因為資金不足，竟然以「肉償」支付差價！更令人寒心的是，丈夫竟默許妻子出賣肉體去買車，事件讓網友們極度震驚，慨嘆「這個世界已經瘋了」。

人妻不夠錢買寶馬「肉償差價」

馬來西亞網紅老師莫哈末法德里（Mohd Fadli Salleh）於4月23日在臉書粉絲專頁發文，指他看到一則已婚女子的離譜動態。該人妻想購買1輛價值1.8萬令吉（約新台幣13萬元）的二手寶馬豪華車，但她只有1.1萬令吉（約新台幣7.7萬元）資金，還欠7,000令吉（約新台幣4萬9千元）。

丈夫默許妻子肉償

為了成功買車，該人妻竟然以「肉體」支付差價，而其丈夫竟然也允許妻子出賣自己身體換車，令莫哈末法德里感到震撼，直呼「這個世界已經瘋了，竟有人為了1輛汽車，願意出賣肉體……現在的人都生病了，因為二手車值得你犧牲尊嚴」。

網友：世界已經瘋狂了

大批網友看過事件震驚，「啊啊啊，買了就想這樣換，以後壞了怎麼辦？」、「世界已經瘋狂了」、「這樣的人確實存在。這是1個非常危險的案例」、「道德淪亡」。

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文章授權轉載自《香港01》