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比送花實用！日本母親節送這1物超夯 百貨公司職員：數十年來今年令人驚訝

聯合新聞網／ 撰文／成依華
在日本，由於當地米價飆升，與米有關的禮品意外成為熱門送禮之選。有銷售「米禮品」的店家向傳媒指，近1個月的米禮盒整體銷售額是去年2倍。示意圖／Ingimage
在日本，由於當地米價飆升，與米有關的禮品意外成為熱門送禮之選。有銷售「米禮品」的店家向傳媒指，近1個月的米禮盒整體銷售額是去年2倍。示意圖／Ingimage

5月11日是母親節（Mother's Day），在日本，由於當地米價飆升，與米有關的禮品意外成為熱門送禮之選。有銷售「米禮品」的店家向傳媒指，近1個月的米禮盒整體銷售額是去年2倍。

日媒KTV報導，今年「大米」出乎意料地成為在母親節期間的受歡迎禮物，報導指每5公斤米的平均價格達到4,233日圓，是連續17週創下新高，價格幾乎是去年同期的2倍，刺激米禮品在母親節前賣得很好。

百貨公司阪急梅田店的公關經理指「只有今年，有不少人考慮送米作為禮物。」該店宣傳職員也指「我在百貨公司工作數十年，今年我真的很驚訝，意識到原來實用的東西也能當禮物。」

在兵庫縣專營米禮品的店家AKOMEYA TOKYO，不少顧客前往購買母親節禮物，該店家在4月1日至5月6日期間的米禮盒整體銷售額是去年2倍。

報導談到有住在大阪府的50多歲女士稱，「我通常每年都會送花，但我媽媽說『不想要花，因為我田裏就有花』，她說米很貴，所以我們就選了米。」

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文章授權轉載自《香港01》

日本 母親節 禮物 禮盒

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