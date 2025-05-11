泰國碼頭離奇意外！貨車司機下車遭「天降鮪魚」重擊 頭部重傷送醫
泰國北欖府（Samut Prakan）近日發生一起罕見意外，一名泰籍貨車司機在碼頭卸貨時，竟遭一尾自空中墜落的冷凍鮪魚擊中頭部，血流不止，所幸及時送醫後並無生命危險。
根據泰媒「Khaosod」報導，事發地點為Supanawa碼頭，當時一艘來自南韓的貨輪正在卸載大量冷凍鮪魚。碼頭工人用大型漁網進行吊運時，疑似有一尾重達30至40公斤的鮪魚從魚網中滑落，在搬運過程中從高處墜落，恰巧砸中正準備下車的貨車司機。
目擊者表示，司機在打開車門下車的瞬間遭受重擊，當場倒地，頭部血流不止，場面一度混亂。救援人員接獲通報後立即趕往現場施以急救，並將傷者送往當地醫院治療。
此起事件引發網友熱議，紛紛留言表示「飛來橫『魚』太扯了」、「這年頭連鮪魚都會從天而降」，更有人戲稱「這是魚的報恩還是魚的報復？」
目前當地相關單位正針對卸貨程序與安全設備進行檢討，避免類似意外再次發生。專家也提醒，從事高空裝卸作業時，應設置安全隔離區域，以保障工作人員與司機人身安全。
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