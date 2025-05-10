心寬爸帶7歲女兒泡男湯…驚遇色狼偷拍裸體 32歲上班族遭逮

日本一些澡堂容許兒童混浴，但家長亦應有警誡之心，否則孩子隨時成為別人目標。名古屋1名父親帶同7歲女兒前往男性澡堂，其間發現1名男子用手機偷拍其女兒的裸體，父親大怒出手，與職員聯手將偷拍男子制伏，涉案男子被捕後承認偷拍，警方正調查案件。

案發於4月26日晚上7時許，涉事人父帶同7歲女兒前往名古屋市南區1間澡堂洗澡，由於只有父女同行，所以一同前往男性澡堂，當父女都脫光後，人父驚見1名男子使用手機，鏡頭對住其赤裸露體的女兒，於是通知澡堂職員，一起阻止獸行和報警求助。

警員到場作出拘捕，涉案32歲「上班族」住在春日井市，接受調查期間承認罪行，表示「毫無疑問是我做的」，警員檢走案中手機，將繼續調查案件。

案件引來外界批評，質疑為何人父粗心大意，竟然帶同女兒進入男性澡堂，令到她成為目標，案件再次引發民眾對兒童的人身安全的爭議。

日本厚生勞動省2021年發表研究，訪問全國1,500名7至12歲的男女童，發現他們在6至7歲開始便會開始對混浴感到害羞，特別是女童，隨同父親到溫泉時，難免會感受到其他人的異樣目光。北海道以往容許10歲以下兒童進入異性浴室，但自2023年4月1日起，就調低至7歲以下，東京都及埼玉縣等多個日本地區及城市亦同樣更改法例，同時增加職員巡視次數。

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文章授權轉載自《香港01》