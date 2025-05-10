20歲女兒遭友性侵！單親媽氣炸失手打死惡狼 1原因獲撤控

殺人是最嚴重罪行，但殺人原因也是考慮判刑的重大因素。南非1名單親媽早前回家時，發現身體有殘疾的20歲女兒不知去向，其後獲鄰居告知其女兒曾跟隨1名男子離開。單親媽趕到男子住處時，驚見女兒身上衣服被脫光，還一度指着自己私處。單親媽意會到女兒被性侵後，立刻聯同其他村民集體狂毆涉事的64歲男子，最終將他活活打死。

單親媽事後被控謀殺罪，近日當地法院審理案件時，指出因社會大眾高度支持女子護女的行為，國家檢察機關決定撤銷其謀殺罪指控，庭內不少民眾響起歡呼聲。當地社會發展部議員對女子獲撤銷指控表示歡迎，認為「雖然法律對於維護秩序和正義至關重要，但在應用法律時也必須體現同理心，並理解人類的情感」。

綜合外媒報道，事發於今年4月初，南非東開普省的卡卡杜村（Cacadu）發生1宗性侵案。當時44歲單親媽媽購物回家時，發現身體有殘疾的20歲女兒不知所蹤，並獲鄰居告知，目擊女兒曾跟隨1名65歲男子返回對方住處。單親媽於是前往男子家中，竟看見女兒身上衣服被扒光。

單親媽怒極詢問女兒發生何事，女兒指着自己私處，當驚悉女兒被性侵後，單親媽氣憤下便聯同其他村民一起毆打涉事男子，而當救護車抵達後，證實涉案男子當場不治。女子及後被控告謀殺罪，獲准繳付500蘭特（約新台幣861元）保釋。

當地法院於5月5日開庭審理案件，由於單親媽保護女兒的行為獲全國大量民眾支持，國家檢察機關最終決定撤銷其謀殺罪起訴，法院內民眾得知結果時，一度響起歡呼聲。

東開普省的省長-馬布亞內（Oscar Mabuyane）對國家檢察機關作出判決表示支持，他稱「這決定體現對當時情況的同情理解，以及一位母親在遭遇難以想像的創傷時，本能採取的保護行動」。他認為案件亦突顯加強打擊針對婦女和兒童暴力有迫切需求，「必須確保我們社區是安全，孩子們可以無所畏懼地成長，婦女得到保護和支持」，以使任何人免於活在恐懼之中。

當地社會發展部議員-芬達（Bukiwe Fanta）則對女子獲撤控感到如釋重負，她認為此案在全國引發極大回響，顯示出性暴力事件對社區造成巨大情感與心理傷害，「雖然法律對於維護秩序和正義至關重要，但在應用法律時也必須體現同理心，並理解人類的情感」。女子事後於庭外感激支持者，指女兒目前心情低落，未來會努力協助女兒重建生活。

判決公布後，女子接受傳媒訪問時感激所有支持她的人，透露性侵女兒的男子其實是她朋友。而醫生目前證實女兒的確遭到性侵，心情低落，她認為撤銷控罪，意味她可以陪在女兒身邊，幫助女兒未來重建生活。

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文章授權轉載自《香港01》