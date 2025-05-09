快訊

專訪／「最美士官長」變上市生技董座夫人 聞拼4胎嚇到不寒而慄

任天堂Switch 2台北體驗會7月5日登場！抽選制、超詳細2組別報名規則一次看

還假於民「這2節日在周末」補假有譜 明年春節怎補班將再討論

為拍TikTok拿雞蛋砸女兒頭 瑞典媽「侮辱孩子」遭罰6萬

聯合新聞網／ 綜合報導
女子為了拍片將蛋打在未成年女兒頭上，被判罰6萬元。示意圖，非當事人。圖／ingimage
女子為了拍片將蛋打在未成年女兒頭上，被判罰6萬元。示意圖，非當事人。圖／ingimage

瑞典赫爾辛堡一名女子為了拍TikTok影片，在鏡頭前把雞蛋砸在未成年女兒額頭上。這樣一個小小的、玩笑般的行為，卻被法院認為是「侮辱女兒」，讓女子被判罰款2萬瑞典克朗（約新台幣6萬800元）。

ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在2023年夏天。當時TikTok剛好流行一股風潮，爸媽假裝要做料理，卻把雞蛋打破在孩子額頭上，再錄下孩子的反應上傳平台。不少人認為這只是無傷大雅的惡作劇，但這位年輕媽媽卻因此引起公憤。

據檢方文件指出，這名不具名的24歲女子告訴女兒要做蘋果蛋糕，女兒也滿懷期待地參與拍攝。沒想到影片開拍後，女子就拿起一顆生雞蛋，直接敲在女兒額頭上。女兒當場驚訝地哭出來表示：「這樣很痛，媽媽不要這樣」。

影片上傳後立刻累積近10萬次點閱，不過其中一名網友卻將影片舉報給警方。檢察官安德森（Cecilia Andersson）痛批女子的行為輕率、羞辱性強，並表示家長不該這樣對待孩子，「把孩子羞辱的樣子公諸於世，實在令人難以接受」。

雖然女子供稱自己只是「跟風流行」，也強調自己跟孩子只是在開玩笑，沒有任何虐待行為，但法院不予採信。赫爾辛堡地方法院判定，女子未顧及孩子感受，只因娛樂目的對孩子進行公開羞辱，已構成對未成年子女的騷擾行為，須賠償女兒2萬瑞典克朗。

@makeyouhapier

have an egg on one’s forehead 😂😂😂#funnyvideos #funny #omg #happy #fyp #funnytiktok #prank #kids #usa

♬ original sound - Make you happier

TikTok

延伸閱讀

防疫為名囚3子3年！夫婦逼孩「隔離」穿尿布 幸被機警鄰居救出

為研發抗毒血清 他自願讓毒蛇狠咬200多次

病態迷戀消防員！英男兩度縱火燒自家只為一睹「救火英姿」

美交警攔下無照女駕駛 驚見副駕「浣熊叼毒品」正在嗨

相關新聞

美交警攔下無照女駕駛 驚見副駕「浣熊叼毒品」正在嗨

美國俄亥俄州警方日前攔查一輛可疑車輛，本來只是想針對吊銷駕照的駕駛進行盤查，沒想到車內竟蹦出一隻嘴叼吸毒管的寵物浣熊。警方進一步搜查之後，果然在車上查獲大量毒品，隨即將駕駛逮捕。

為研發抗毒血清 他自願讓毒蛇狠咬200多次

美國威斯康辛州一名男子為了研發更高效的蛇毒解藥，不僅自願被毒蛇咬超過200次，還主動注射超過650劑蛇毒進入自己體內。如今他的「實驗血液」真的成為解毒血清的關鍵，未來可能拯救數百萬人的生命。

為拍TikTok拿雞蛋砸女兒頭 瑞典媽「侮辱孩子」遭罰6萬

瑞典赫爾辛堡一名女子為了拍TikTok影片，在鏡頭前把雞蛋砸在未成年女兒額頭上。這樣一個小小的、玩笑般的行為，卻被法院認為是「侮辱女兒」，讓女子被判罰款2萬瑞典克朗（約新台幣6萬800元）。

病態迷戀消防員！英男兩度縱火燒自家只為一睹「救火英姿」

英國一名男子對消防隊員有著特殊的迷戀，日前他為了一睹消防員英勇救火的「風采」，竟兩度縱火燒自家房子，讓自己惹禍上身，遭到警方逮捕。

19歲少女夜店被下藥…神智不清尖叫「吐綠汁」 曝嚴重後遺症

女性去夜店要小心飲料！英國1名19歲女生與朋友到夜店酒吧遊玩時，飲料遭到下藥，她喝下後不久開始感到噁心、尖叫、口齒不清，無法控制身體顫抖，「噴」出綠色物體更呼吸困難，需要送醫。女生之後回家睡覺，翌日起

試膽試到真的！日本男揪團闖廢棄酒店探險 開門驚見白骨嚇瘋

不少人為求刺激，喜歡到已經荒廢的建築物內探險。日本近期就有青年夜闖廢棄酒店探險，玩「試膽」遊戲，但其中一人卻於某間客房內，發現一具已經化成白骨的屍體，被嚇到當場報警求助。 當地警方初步調查，相信

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。