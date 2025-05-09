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為研發抗毒血清 他自願讓毒蛇狠咬200多次

聯合新聞網／ 綜合報導
弗里德已讓不同毒蛇狠咬200多次，成功研發出新血清。示意圖，非當事人。圖／ingimage
弗里德已讓不同毒蛇狠咬200多次，成功研發出新血清。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國威斯康辛州一名男子為了研發更高效的蛇毒解藥，不僅自願被毒蛇咬超過200次，還主動注射超過650劑蛇毒進入自己體內。如今他的「實驗血液」真的成為解毒血清的關鍵，未來可能拯救數百萬人的生命。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，57歲的弗里德（Tim Friede）從2000年起就拿自己來做實驗。他讓眼鏡蛇、黑曼巴蛇等16種毒蛇咬自己，多年來還持續注射蛇毒，就是為了增強自己的免疫力。

弗里德說，每次注射傷口都會很痛，但他卻覺得非常值得，因為這樣的瘋狂舉動之下，帶來了科學界的重大突破。《細胞》（Cell）期刊一項研究指出，科學家從弗里德的血液中萃取出兩種抗體，再搭配消炎藥，成功讓實驗鼠對抗13種蛇毒免於死亡，對另外6種蛇毒也有部分保護作用。

全球每年有將近300萬人遭毒蛇咬傷，其中高達13萬人喪命，更有許多人因此終身殘疾。弗里德說，雖然他這輩子永遠不會見到那些被咬的傷者，但能夠為他們製作救命血清，依然讓他覺得十分驕傲。

弗里德第一次被「專業咬傷」是在2001年9月。當時他被一隻埃及眼鏡蛇咬了手指，幸好在那之前他已注射蛇毒數月，所以成功倖存。該次的經歷讓他越來越大膽，甚至還讓孟加拉眼鏡蛇直接咬手臂，不過這次就讓他差點沒命，不只昏迷四天，還注射6瓶血清才撿回一命。

現在弗里德和免疫學家格蘭維爾（Jacob Glanville）合作，希望未來量產血清，幫助更多被咬的傷者。

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