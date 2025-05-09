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美交警攔下無照女駕駛 驚見副駕「浣熊叼毒品」正在嗨

聯合新聞網／ 綜合報導
警方攔查時，副駕的浣熊正叼著吸毒管。示意圖，非當事浣熊。圖／ingimage
警方攔查時，副駕的浣熊正叼著吸毒管。示意圖，非當事浣熊。圖／ingimage

美國俄亥俄州警方日前攔查一輛可疑車輛，本來只是想針對吊銷駕照的駕駛進行盤查，沒想到車內竟蹦出一隻嘴叼吸毒管的寵物浣熊。警方進一步搜查之後，果然在車上查獲大量毒品，隨即將駕駛逮捕。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，5月6日當天，警方在俄亥俄州的史普林菲爾德鎮（Springfield Township）攔查一輛可疑車輛。警方確認以後，發現55歲的維達爾（Victoria Vidal）駕照早已被吊銷，而且還是通緝犯。不過更讓員警傻眼的是維達爾的「乘客」。

原來當時副駕駛座坐著一隻浣熊，而且嘴巴裡還含著一根毒品吸食管，模樣就像正在「享用」毒品。這隻浣熊是維達爾的寵物「嚼嚼」（Chewy），警方發現牠拿著毒品吸食管以後開始搜查車輛，果然查獲一批冰毒、霹靂古柯鹼和另外三根用過的吸毒器具。

警方身上的隨身攝影機畫面顯示，當時「嚼嚼」在凌亂的車內四處打轉、嗅聞，表情呆萌。牠完全不知道發生了什麼事，還把吸食管湊到鼻前，一副好奇寶寶的模樣。

警方表示，「嚼嚼」在盤查過程中並未受傷；警方隨後也已經通報相關單位，以確保維達爾擁有合法飼養資格。據當地媒體報導，俄亥俄州居民可依法申請許可證飼養浣熊，但必須符合相關規定。

目前仍不清楚浣熊「嚼嚼」是否接觸毒品，也尚未確定未來「嚼嚼」還能不能回到主人身邊。不過牠的主人維達爾因持有三級毒品、持有毒品器具和無照駕駛等罪名已經遭到起訴，也因通緝案件被進一步移送法辦。

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毒品 浣熊

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