病態迷戀消防員！英男兩度縱火燒自家只為一睹「救火英姿」

英國一名男子對消防隊員有著特殊的迷戀，日前他為了一睹消防員英勇救火的「風采」，竟兩度縱火燒自家房子，讓自己惹禍上身，遭到警方逮捕。

據ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生於2023年9月9日，當天英國諾森伯蘭郡（Northumberland）阿辛頓（Ashington）一處民宅發生火警，而且都是由屋主親自報案。屋主是26歲的布朗（James Brown），他同一天晚上連續報案兩次，聲稱自家電表冒出火花、寢具起火。消防隊火速趕往現場後，消防員撲滅了火勢並切斷電源；沒想到短短90分鐘後，他又打電話報案，謊稱再次起火。

連續兩次報案讓消防員開始起疑，因為電源已被切斷，理當不會引發電表起火。警方介入調查後發現，原來這幾次報案都是布朗故意縱火。布朗從小就想當消防員，夢想沒有成真的他，轉而以「縱火報案看滅火」的模式，藉此滿足自己對消防隊的幻想。

消防隊在現場滅火時，布朗不只表現得毫不緊張，還在旁邊拿手機錄下消防員英勇救火的畫面。法院調查顯示，光是過去一年期間，布朗就報警多達80次，讓有關單位十分困擾。

布朗被指控犯下兩項縱火罪名，且行為可能危害他人生命。法官亞當斯（Robert Adams）表示，布朗曾說過自己想當消防員，但「現在看來這已經是一種病態的執著」。

布朗被判處8個月有期徒刑，緩刑兩年，並須完成150小時勞動服務。布朗的律師表示，布朗現在已經真心悔過，正積極接受心理治療，未來絕對會避免再犯。