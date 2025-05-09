試膽試到真的！日本男揪團闖廢棄酒店探險 開門驚見白骨嚇瘋

不少人為求刺激，喜歡到已經荒廢的建築物內探險。日本近期就有青年夜闖廢棄酒店探險，玩「試膽」遊戲，但其中一人卻於某間客房內，發現一具已經化成白骨的屍體，被嚇到當場報警求助。

當地警方初步調查，相信死者為成年人，惟性別和年齡無法確認，而現場發現繩索，將循自殺方向進一步調查。當地警方提醒民眾，擅自闖入廢棄建築可能涉及違法行為，加上廢墟存在安全風險，民眾切勿擅自進入類似場所，以免發生意外。

綜合日本媒體等報導，事發於4月29日凌晨約3時，當地一群年輕男子前往位於愛知縣的岡崎市八字町山區、一棟已經廢棄10多年的建築物探險，玩「試膽」遊戲，其中一名20多歲男子在二樓某間客房內，發現一具已經化成白骨的屍體，眾人被嚇到當場報警求助。

警方到場初步調查發現，死者當時身穿白色襯衫、深色長褲、以及黃色運動鞋，相信為成年人，惟性別和年齡則無法確認。另外現場發現繩索，地面亦有擺放一些水瓶，警方正循自殺方向進一步調查，以釐清死者身份與死亡經過。

涉事建築物前身曾為酒店，不過因位於山區，加上年久失修，自2013年起閒置至今；至於發現骸骨的年輕人是如何進入建築物，目前仍未知曉。當地警方事後提醒民眾，擅自闖入廢棄建築可能涉及違法行為，過去曾有類似案件因違反《輕犯罪法》被送辦，加上廢墟存在安全風險，民眾切勿擅自進入類似場所，以免發生意外。

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文章授權轉載自《香港01》