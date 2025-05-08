快訊

挺鄭正鈐遭綠營爆暴力放貸 養生館老闆娘遭羈押禁見

因南京出生？師大附中生無法報考國防醫 陸委會發聲揭原因

獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應

聽新聞
0:00 / 0:00

極樂東京？新宿車站驚見OL熱吻「手抽動」 網嘆內情恐更不妙

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一段新塑車站內男女熱吻的影片瘋傳，只見女子手不安分地在男方私密處滑動，讓圍觀民眾驚呼「東京已經這樣了嗎？」示意圖／AI生成
近日一段新塑車站內男女熱吻的影片瘋傳，只見女子手不安分地在男方私密處滑動，讓圍觀民眾驚呼「東京已經這樣了嗎？」示意圖／AI生成

日本身為觀光大國，不僅是台灣人出國首選，也是世界各地遊客熱愛的目的地。近日一段在網路瘋傳的影片，讓許多網友議論紛紛，只見一對男女在新宿車站內一處打烊商場前熱吻，其中女生的手還在男方私密處不安分滑動，誇張舉動讓鄉民痛罵「變態」、「不能接受」。

雖然疫情後日本迎接全世界遊客帶來觀光財，但其國內的一些景象也造成困擾。日前，東京大久保公園的「流鶯一條街」登上外國媒體，引發日本國內的反省聲浪，甚至有網友感嘆「我們竟成了如此悲哀的國家。」

近日，社群平台X上又有一段影片瘋傳，只見一對男女在新宿車站內一處打烊的商場前熱吻，原以為只是情侶一時忘我在角落處交換口水，但定睛一瞧，女子不斷用手在男方的私密處來回滑動。

18禁的畫面在公共場合上演，吸引大批群眾圍觀，即使如此這對男女也沒有收手的打算，影片更可清晰聽見一名女性用中文大喊「東京已經這樣了嗎？」

誇張影片吸引許多網友回應，「這是不能接受的，街上有很多孩子」、「天哪…這太可怕了！」、「被人注視的快感是嗎」、「大家都圍過來看了」、「如果沒有注意到周圍有這麼多人，我不禁懷疑他們吸了某種瘋狂的毒品」。

此外，還有鄉民分析直言案情不單純，他指出首先這不像單純的接吻，再來男方看起來並不年輕，接著女方除了不像從事八大產業還穿著套裝，因此這位鄉民懷疑男生可能早有家室還大玩婚外情。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

日本 東京 私密處

延伸閱讀

亂倫性侵案！變態兒性侵83歲母親當「性奴」 被重判揭心寒內情

人妻「肉償」買二手豪車！丈夫這反應更心寒 網友震驚：世界瘋了

情侶連續4晚開窗激戰！呻吟聲響徹社區 居民忍無可忍這樣反擊

被慫恿到黑市賣器官！狠妻捲款和情夫私奔 綠帽男人財兩失「腎還少一顆」

相關新聞

極樂東京？新宿車站驚見OL熱吻「手抽動」 網嘆內情恐更不妙

日本身為觀光大國，不僅是台灣人出國首選，也是世界各地遊客熱愛的目的地。近日一段在網路瘋傳的影片，讓許多網友議論紛紛，只見一對男女在新宿車站...

小二童網購近7萬枝棒棒糖！媽媽傻眼求退貨遭拒 結局大逆轉溫馨收尾

一名居住在美國肯塔基州的8歲男童，在母親拉法弗斯（Holly LaFavers）許可下，經常以母親的手機玩遊戲並試著瀏覽亞馬遜購物網站，也被教導不能按下付款按紐

德國不穩定的聯合政府：梅爾茨輸掉任命投票，76年來第一人

德國國會2025年5月6日進行總理投票，第二輪投票才由基民盟 ／基社盟（CDU/CSU）推舉的梅爾茨（Friedrich Merz）當選新任德國總理。投票是在基民盟與原本的執政黨社民黨（SPD）達成聯合執政協議之後進行的。兩黨在國會共有328席，對照總數630席，照理應是能直接過關，然而梅爾茨輸掉第一輪投票，這是1949年德國恢復民主76年來，首次總理候選人在國會任命投票敗選，這也代表多名議員跑票。雖然第二輪投票梅爾茨當選，卻已經凸顯執政聯盟內部的不穩定。

防疫為名囚3子3年！夫婦逼孩「隔離」穿尿布 幸被機警鄰居救出

西班牙近日傳出一起駭人聽聞的虐童案，一對德國裔夫妻疑似因過度擔心孩子染疫，竟將三名年幼子女囚禁家中長達三年。這段時間他們不僅禁止孩子上廁所、強迫孩子穿尿布，還不讓孩子與外界接觸。所幸日前一名細心的鄰居察覺有異，介入報案後才將孩子救出。

這座公園滿地寶藏！美國男子撿到3.81克拉鑽石：以為是糖果紙

逛公園撿到寶！來自明尼達州的美國男子David DeCook日前在阿肯色州的鑽石坑州立公園遊玩時，發現了一顆3.81克拉的棕色鑽石，也是該公園今年以來發現的最大的鑽石。

兒回老家驚見戶頭剩不到200元！82歲母千萬存款竟清空 真相令人心碎

52歲的田中智（化名）在去年黃金週返鄉探望82歲的母親洋子（化名），這原本只是一次平常的回家探親，卻意外揭開了一段令人震驚的真相：原本存有1,000萬日圓（約新台幣210萬元）的母親戶頭，如今竟僅剩下三位數餘額，幾乎歸零，讓田中一度無法置信。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。