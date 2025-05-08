極樂東京？新宿車站驚見OL熱吻「手抽動」 網嘆內情恐更不妙

日本身為觀光大國，不僅是台灣人出國首選，也是世界各地遊客熱愛的目的地。近日一段在網路瘋傳的影片，讓許多網友議論紛紛，只見一對男女在新宿車站內一處打烊商場前熱吻，其中女生的手還在男方私密處不安分滑動，誇張舉動讓鄉民痛罵「變態」、「不能接受」。

雖然疫情後日本迎接全世界遊客帶來觀光財，但其國內的一些景象也造成困擾。日前，東京大久保公園的「流鶯一條街」登上外國媒體，引發日本國內的反省聲浪，甚至有網友感嘆「我們竟成了如此悲哀的國家。」

近日，社群平台X上又有一段影片瘋傳，只見一對男女在新宿車站內一處打烊的商場前熱吻，原以為只是情侶一時忘我在角落處交換口水，但定睛一瞧，女子不斷用手在男方的私密處來回滑動。

18禁的畫面在公共場合上演，吸引大批群眾圍觀，即使如此這對男女也沒有收手的打算，影片更可清晰聽見一名女性用中文大喊「東京已經這樣了嗎？」

誇張影片吸引許多網友回應，「這是不能接受的，街上有很多孩子」、「天哪…這太可怕了！」、「被人注視的快感是嗎」、「大家都圍過來看了」、「如果沒有注意到周圍有這麼多人，我不禁懷疑他們吸了某種瘋狂的毒品」。

此外，還有鄉民分析直言案情不單純，他指出首先這不像單純的接吻，再來男方看起來並不年輕，接著女方除了不像從事八大產業還穿著套裝，因此這位鄉民懷疑男生可能早有家室還大玩婚外情。

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