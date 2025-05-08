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小二童網購近7萬枝棒棒糖！媽媽傻眼求退貨遭拒 結局大逆轉溫馨收尾

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名8歲男童上網訂購了近7萬枝棒棒糖。此為示意圖，與事件主角無關。 圖／ingimage
美國一名8歲男童上網訂購了近7萬枝棒棒糖。此為示意圖，與事件主角無關。 圖／ingimage

美國《abc NEWS》報導，一名居住在美國肯塔基州的8歲男童，在母親拉法弗斯（Holly LaFavers）許可下，經常以母親的手機玩遊戲並試著瀏覽亞馬遜購物網站，也被教導不能按下付款按紐。但近日母親卻發現銀行帳戶竟被亞馬遜網站直接扣款了4200美元(約新台幣12.7萬元)，查看明細後發現竟是兒子買了6萬9000枝棒棒糖，當場傻眼。在事件曝光後，不少民眾願意向男童一家購買棒棒糖，但在亞馬遜由僅接受部分退貨，改為可將全部貨品退回並全額退費後，讓該起網購烏龍有了一個溫馨結局。

男童母親向媒體表示，自己會將手機交給小二的8歲兒子玩遊戲作為獎賞，也知道他會打開亞馬遜購物網站瀏覽商品，但都有明確告訴他不能按下付款按紐，這是他第一次真正完成交易付款。

拉法弗斯稱，在查看薪資的帳戶金額時，意外發現竟被亞馬遜扣款了4200美元，讓她趕緊查看亞馬遜的交易紀錄，發現兒子竟購買了6萬9000枝、總共有30箱的棒棒糖。

拉法弗斯表示，兒子根本不知這是什麼意思，在聯繫亞馬遜申請退款後，仍然有22箱的棒棒糖被送到家。令她崩潰的是，兩小時後，剩下的8箱棒棒糖也全數到齊。原本她拒絕簽收，還致電與亞馬遜溝通，但最終僅能獲得部分貨品退貨的結果，她也將此一網購意外事件在網路上公開。而在消息曝光後，引來不少民眾自發性地向她購買已到貨的棒棒糖。

不過，該起事件經由新聞媒體曝光後，亞馬遜最後同意拉法弗斯與男童能將網購商品全數退貨，並向外界表示：「很高興能與這位顧客合作，讓棘手的情形變成了甜蜜結局。」而拉法弗斯最後並未將所有貨品退貨，選擇留下了幾箱棒棒糖，其中一箱捐贈給教堂，一箱則捐至兒子學校。

拉法弗斯並透過臉書向願意跟他們購買棒棒糖的民眾致上謝意，表示很樂意將留下的幾箱棒棒糖寄送給原本預訂的人，或捐贈給指定的慈善機構。

亞馬遜 網購

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