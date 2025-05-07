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防疫為名囚3子3年！夫婦逼孩「隔離」穿尿布 幸被機警鄰居救出

聯合新聞網／ 綜合報導
夫婦倆將孩子囚禁在家中，不准與外界接觸。示意圖，非當事人。圖／ingimage
夫婦倆將孩子囚禁在家中，不准與外界接觸。示意圖，非當事人。圖／ingimage

西班牙近日傳出一起駭人聽聞的虐童案，一對德國裔夫妻疑似因過度擔心孩子染疫，竟將三名年幼子女囚禁家中長達三年。這段時間他們不僅禁止孩子上廁所、強迫孩子穿尿布，還不讓孩子與外界接觸。所幸日前一名細心的鄰居察覺有異，介入報案後才將孩子救出。

ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在西班牙北部一座城市奧維耶多（Oviedo）。這名好心的鄰居西維亞（Silvia）留意到鄰居行蹤詭異，所以後續才揭發了夫婦的虐童案。

據了解，這戶人家自從2021年搬來，就只有男主人會出門領取物資。這段期間孩子們幾乎從來沒有出門過，也只有偶爾會在下午打開家中窗簾。最讓西維亞起疑的便是這家人網購的物品。她發現隔壁常常收到尿布宅配，但隔壁是一個10歲的孩子和一對8歲的雙胞胎，不應該還在使用尿布。

起了疑心的她決定報警處理，警方也隨即派員到場檢查。屋內堆滿這家人用過的尿布與衛生棉，窗戶又全數封閉，只靠著六台空氣清淨機日夜運轉來除臭。囚禁孩子的是史戴芬（Christian Steffen）與妻子梅莉莎（Melissa Ann Steffen），原來當初疫情爆發時，他們疑似過度擔心，先向德國學校申請免到校上課遭拒，才會舉家搬到西班牙。

醫療檢查顯示，三個孩子身心嚴重受創，由於長時間與外界隔離，就連警方將他們帶出門到自家後院，都讓三個孩子嚇得嚎啕大哭。不僅如此，他們被迫不能使用馬桶，只能包尿布，還要長時間戴著三層口罩、不能穿外出服只能穿睡衣等，都對孩子的身心造成嚴重傷害。

警方表示，由於長時間使用空氣清淨機，加上強迫式的洗澡頻率，這家人的水電費高得嚇人。不過即便是「為了孩子好」，這樣的做法卻已造成嚴重傷害，這對父母恐將面臨至少5到7年刑期。

虐童 西班牙

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