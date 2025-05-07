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這座公園滿地寶藏！美國男子撿到3.81克拉鑽石：以為是糖果紙

聯合新聞網／ 綜合報導
自明尼達州的美國男子David DeCook日前在阿肯色州的鑽石坑州立公園遊玩時，發現了一顆3.81克拉的棕色鑽石。示意圖。圖／ingimage
自明尼達州的美國男子David DeCook日前在阿肯色州的鑽石坑州立公園遊玩時，發現了一顆3.81克拉的棕色鑽石。示意圖。圖／ingimage

逛公園撿到寶！來自明尼達州的美國男子David DeCook日前在阿肯色州的鑽石坑州立公園遊玩時，發現了一顆3.81克拉的棕色鑽石，也是該公園今年以來發現的最大的鑽石。

根據園方的報導，David和他的家人在4月21日到公園遊玩，當他發現那顆鑽石時，他還以為那只是張糖果包裝紙，但在看清它散發的鋁箔般的金屬光澤後，他明白自己找到了什麼。

David和他的兄弟過去常常造訪這座公園，也曾找到過不少鑽石，但這是兩人目前找到的最大顆的一顆。他在幾天後將鑽石帶回公園進行登記，將其命名為杜克鑽石(The Duke Diamond)，以此紀念他的狗。

這顆3.81克拉的棕色鑽石，是自法國遊客Julien Navas在2024年1月發現7.46克拉的卡琳鑽石(Carine Diamond)以來，園區裡發現的最大鑽石。

公園的副園長Waymon Cox表示，公園所在地在四月常常下雨，雨水的沖刷使得埋藏在地表下的礦物或寶石更容易露出，「許多園區發現的大鑽石其實都躺在地表」。自2025年開始，園區內已登記發現了220顆鑽石，總重量超過32克拉，其中有5顆超過1克拉。

糖果 美國 鑽石

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